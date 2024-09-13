Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолСпорронг Альбин
74' Желтая карточкаJakob Hedenquist
90' Желтая карточкаБенедиктссон Адам-Инги
90'+8
Ход матча
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эстерсунд
Хельсинборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.11
0.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
405
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.23
|Сульич Али
|3
|0.14
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.14
|Аджумани Янник
|2
|0.09
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.09
|Мусолитин Николай
|2
|0.09
|Спорронг Альбин
|2
|0.09
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Хопкатт Джейми
|1
|0.05
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.05
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.41
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.23
|Benjamin Acquah
|3
|0.14
|Ervin Gigovac
|2
|0.09
|Биркфельдт Йон
|2
|0.09
|Adrian Svanback
|2
|0.09
|Milan Rasmussen
|2
|0.09
|Олссон Деннис
|1
|0.05
|Benjamin Orn
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Amar Muhsin
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Adrian Svanback
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
0
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хельсинборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
3
10
Эстерсунд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
7
47%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
6
55%
2
17%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Забито
24
29
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
7
29%
29%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
9
31%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
6
25%
6
21%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
11
38%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3
Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Хельсинборг
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
7 раз 32%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
65
110
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
157
616
814
220
715
121
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|9 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Треллеборг
|Hady Saleh Karim
|7