  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 22.
Эстерсунд
1:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
8' Гол
Спорронг Альбин
74' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
90' Желтая карточка
Бенедиктссон Адам-Инги
90'+8
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
7
Перри
Небию
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Эстерсунд
4-2-3-1
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Хельсинборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
3:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.11
0.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
405

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.23
Сульич Али 3 0.14
Ордоньес Аркимидес 3 0.14
Аджумани Янник 2 0.09
Брэндон Эрик 2 (2) 0.09
Мусолитин Николай 2 0.09
Спорронг Альбин 2 0.09
Jakob Hedenquist 1 0.05
Хопкатт Джейми 1 0.05
Chrisnovic N'sa 1 0.05
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.41
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.23
Benjamin Acquah 3 0.14
Ervin Gigovac 2 0.09
Биркфельдт Йон 2 0.09
Adrian Svanback 2 0.09
Milan Rasmussen 2 0.09
Олссон Деннис 1 0.05
Benjamin Orn 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Amar Muhsin 1 0.05
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 6 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
0
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хельсинборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

3
10
Эстерсунд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
7
47%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
6
55%
2
17%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
7
29%
29%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
9
31%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
1
4%
1
3%
61-75
6
25%
6
21%
76-90

Пропущено

29
24
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
11
38%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3
Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Хельсинборг

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
7 раз 32%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
15
7
6
16
1.5
8
14
2
20
2.5
7
15
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 22 9 8 5 32 - 20 35
6.
Браге
 21 9 5 7 25 - 19 32
7.
Треллеборг
 22 9 5 8 26 - 29 32
8.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
9.
Эстерсунд
 22 7 6 9 23 - 30 27
10.
Эргрюте
 21 7 5 9 32 - 30 26
11.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
12.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
13.
Эребру
 22 6 6 10 28 - 30 24
14.
Оддевольд
 21 5 7 9 23 - 37 22
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 21 5 4 12 13 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Эстерсунд
 11 6 4 1 15 - 11 22
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
9.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
10.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
11.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
15.
Оддевольд
 10 3 4 3 10 - 14 13
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Эргрюте
 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
14.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 9 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Треллеборг Hady Saleh Karim 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
  • 8'
    Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Спорронг Альбин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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