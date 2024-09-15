Тур: 22. Стадион: Студентернас. Зрители: 7109
3:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолХейер Мелкер
1:1
25' ГолWilmer Odefalk
41' Желтая карточкаMalcolm Jeng
2:1
47' ГолВикман Адам
3:1
65' ГолСалех Юсеф
71' Желтая карточкаЧалышир Андре
3:2
77' ГолВасич Никола
90'+5
Ход матча
13'
1:0
25'
41'
47'
2:1
65'
3:1
71'
77'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Сириус
Броммапойкарна
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2.8
1.18
Среднее время на гол
32
76
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.45
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.32
|Валта Лео
|5 (1)
|0.23
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.23
|Линдберг Маркус
|3
|0.14
|Хейер Мелкер
|2
|0.09
|Викман Адам
|2
|0.09
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Олссон Филип
|1
|0.05
|Перссон Хоаким III
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|14
|0.64
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.18
|Adam Jakobsen
|3
|0.14
|Тимосси-Андерссон Алекс
|3
|0.14
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.09
|Wilmer Odefalk
|2
|0.09
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Alexander Jensen
|1
|0.05
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Барслунд Каре
|1
|0.05
|Evans Botchway
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Валта Лео
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
11
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
14
14
Сириус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
3
14%
3
15%
76-90
Пропущено
16
24
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
6
38%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
23
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
4
24%
6
26%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
3
18%
6
26%
76-90
Забито
38
35
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
5
13%
5
14%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
5
13%
8
23%
31-45
12
32%
4
11%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
7
18%
7
20%
76-90
Пропущено
33
47
8 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
1
3%
8
17%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
3
9%
5
11%
31-45
7
21%
8
17%
46-60
10
30%
8
17%
61-75
8
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1
Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Результаты матчей
Сириус
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сириус
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
74
55
65
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
56
66
29
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
1210
1111
814
616
220
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|4
|3
|53 - 19
|49
|2.
|21
|12
|3
|6
|37 - 20
|39
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 23
|39
|4.
|22
|11
|4
|7
|35 - 29
|37
|5.
|22
|11
|3
|8
|28 - 27
|36
|6.
|22
|11
|3
|8
|34 - 35
|36
|7.
|0:0
|22
|10
|4
|8
|42 - 32
|34
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|20
|9
|5
|6
|42 - 35
|32
|10.
|22
|6
|8
|8
|38 - 44
|26
|11.
|21
|7
|3
|11
|28 - 45
|24
|12.
|0:0
|22
|7
|1
|14
|23 - 39
|22
|13.
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|22 - 32
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|4
|13
|27 - 45
|19
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 10
|16
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|16.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|4
|2
|26 - 15
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5