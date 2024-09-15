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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 7109
Сириус
3:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
13' Гол
Хейер Мелкер
1:1
25' Гол
Wilmer Odefalk
41' Желтая карточка
Malcolm Jeng
2:1
47' Гол
Викман Адам
3:1
65' Гол
Салех Юсеф
71' Желтая карточка
Чалышир Андре
3:2
77' Гол
Васич Никола
90'+5

Ход матча

13'
Хейер Мелкер
(Линдберг Маркус)
1:0
25'
1:1
Wilmer Odefalk
(Мартинссон-Нгуали Серж)
41'
Malcolm Jeng
 
47'
Викман Адам
(Malcolm Jeng)
2:1
62'
 
Ирандуст Далехо
Кристенсен Фредерик
65'
Салех Юсеф
(Валта Лео)
3:1
71'
 
Чалышир Андре
73'
Миллескуг Ноэль
Перссон Хоаким III
 
75'
 
Hlynur Karlsson
Бьёркандер Эрик
75'
 
Абрахамссон Александер
Чалышир Андре
75'
 
Theo Bergvall
Тимосси-Андерссон Алекс
77'
3:2
Васич Никола
(Adam Jakobsen)
84'
Нвадике Патрик
Malcolm Jeng
 
90'
 
Пичках Пайя
Барслунд Каре

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
15
Мурбек
Андреас
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
14
Валта
Лео
7
Перссон
Хоаким
III
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
1
Хёгг
Лукас
17
Alexander
Jensen
4
Бьёркандер
Эрик
27
Барслунд
Каре
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
26
Чалышир
Андре
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
16
Adam
Jakobsen
Сириус
4-2-3-1
Броммапойкарна
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Броммапойкарна

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:1
А
3:2
А
1:2
ТМК
2:1
К
1:3
ТМК
0:0
А
4:2
А
0:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
3:1
К
1:3
ШК
2:0
С
2:2
С
3:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.8
1.18

Среднее время на гол

32
76

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 10 0.45
Миллескуг Ноэль 7 0.32
Валта Лео 5 (1) 0.23
Перссон Хоаким IV 5 0.23
Линдберг Маркус 3 0.14
Хейер Мелкер 2 0.09
Викман Адам 2 0.09
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Олссон Филип 1 0.05
Перссон Хоаким III 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 14 0.64
Фрицсон Людвиг 4 0.18
Adam Jakobsen 3 0.14
Тимосси-Андерссон Алекс 3 0.14
Кристенсен Фредерик 2 0.09
Wilmer Odefalk 2 0.09
Ирандуст Далехо 1 0.05
Alexander Jensen 1 0.05
Торбьерн Эггем 1 0.05
Эрквист Расмус 1 0.05
Барслунд Каре 1 0.05
Evans Botchway 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Валта Лео 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Мурбек Андреас 1 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Барслунд Каре 2 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
11
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

14
14
Сириус
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Пропущено

16
24
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
6
38%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
4
24%
6
26%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
3
18%
6
26%
76-90

Забито

38
35
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
5
13%
5
14%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
5
13%
8
23%
31-45
12
32%
4
11%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
7
18%
7
20%
76-90

Пропущено

33
47
8 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
1
3%
8
17%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
3
9%
5
11%
31-45
7
21%
8
17%
46-60
10
30%
8
17%
61-75
8
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1
Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2

Результаты матчей

Сириус
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сириус
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
5
5
6
5
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
6
6
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
11
11
8
14
2.5
6
16
2
20
3.5
3
19
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
6.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
7.
Эльфсборг
 0:0 22 10 4 8 42 - 32 34
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 0:0 22 7 1 14 23 - 39 22
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 0:0 22 5 6 11 22 - 32 21
15.
Кальмар
 0:0 22 5 4 13 27 - 45 19
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 0:0 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 13 - 10 16
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
14.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
15.
Кальмар
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
16.
Вернаму
 0:0 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Вернаму
 0:0 11 4 4 3 12 - 8 16
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Кальмар
 0:0 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Эльфсборг
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 0:0 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
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