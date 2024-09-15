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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 16489
Юргорден
1:1
Конец матча
Мьельбю
0'
15' Желтая карточка
Радетинац Харис
0:1
36' Гол
Рёйкьер Никлас
36' Желтая карточка
Ринне Якоб
36' Желтая карточка
Рёйкьер Никлас
1:1
42' Гол
Хуммет Денис
42' Желтая карточка
Seedy Jagne
76' Желтая карточка
Abdoulie Manneh
79' Желтая карточка
Сабович Бесард
90' Желтая карточка
Elliot Stroud
90' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
90'+8
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
29
Хаарала
Сантери
20
Нгуэн
Токмак
9
Радетинац
Харис
11
Хуммет
Денис
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
17
Elliot
Stroud
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
6
Seedy
Jagne
18
Бергстрем
Якоб
Юргорден
4-2-3-1
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Юргорден
Мьельбю

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:3
ТМК
0:1
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.35
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 9 (1) 0.43
Гулликсен Тобиас 4 0.19
Нгуэн Токмак 4 0.19
Бергвалль Лукас 3 0.14
Сабович Бесард 3 0.14
Фаллениус Оскар 2 0.1
Samuel Holm 2 0.1
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.1
Patric Aaslund 2 0.1
Викхейм Густав 1 0.05
Тенхо Миро 1 0.05
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.27
Elliot Stroud 5 0.23
Йоханссон Херман 5 0.23
Штоль Адам 3 (2) 0.14
Seedy Jagne 3 0.14
Рёйкьер Никлас 3 0.14
Густафссон Виктор 3 0.14
Jakob Kiilerich Rask 2 0.09
Йоханссон Александр 1 0.05
Брорссон Арвид 1 0.05
Ставицки Тимо 1 0.05
Silas Nwankwo 1 0.05
Викстрём Расмус 1 0.05
Рослер Колин 0 0
Петтерссон Том 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 7 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Экдаль Альбин 2 0
Ринне Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 3 0
Штоль Адам 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Abdoulie Manneh 3 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Рослер Колин 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Рёйкьер Никлас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Юргорден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

20
22
Юргорден
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
4
33%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
23%
3
13%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

35
35
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
11%
8
23%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
26%
4
11%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 18
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
3
14%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0
Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1
АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1

Результаты матчей

Юргорден
Мьельбю

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
3
8
4
6
2.5
1
10
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
3
10
11
1.5
10
12
5
16
2.5
6
16
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
6.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
7.
Эльфсборг
 0:0 22 10 4 8 42 - 32 34
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 0:0 22 7 1 14 23 - 39 22
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 0:0 22 5 6 11 22 - 32 21
15.
Кальмар
 0:0 22 5 4 13 27 - 45 19
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 0:0 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 13 - 10 16
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
14.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
15.
Кальмар
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
16.
Вернаму
 0:0 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Вернаму
 0:0 11 4 4 3 12 - 8 16
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Кальмар
 0:0 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Эльфсборг
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 0:0 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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