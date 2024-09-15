Тур: 22. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 16489
0'
15' Желтая карточкаРадетинац Харис
0:1
36' ГолРёйкьер Никлас
36' Желтая карточкаРинне Якоб
36' Желтая карточкаРёйкьер Никлас
1:1
42' ГолХуммет Денис
42' Желтая карточкаSeedy Jagne
76' Желтая карточкаAbdoulie Manneh
79' Желтая карточкаСабович Бесард
90' Желтая карточкаElliot Stroud
90' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
90'+8
Ход матча
15'
36'
36'
36'
42'
1:1
42'
76'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Юргорден
Мьельбю
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.35
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|9 (1)
|0.43
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.19
|Нгуэн Токмак
|4
|0.19
|Бергвалль Лукас
|3
|0.14
|Сабович Бесард
|3
|0.14
|Фаллениус Оскар
|2
|0.1
|Samuel Holm
|2
|0.1
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.1
|Patric Aaslund
|2
|0.1
|Викхейм Густав
|1
|0.05
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.27
|Elliot Stroud
|5
|0.23
|Йоханссон Херман
|5
|0.23
|Штоль Адам
|3 (2)
|0.14
|Seedy Jagne
|3
|0.14
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.14
|Густафссон Виктор
|3
|0.14
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.09
|Йоханссон Александр
|1
|0.05
|Брорссон Арвид
|1
|0.05
|Ставицки Тимо
|1
|0.05
|Silas Nwankwo
|1
|0.05
|Викстрём Расмус
|1
|0.05
|Рослер Колин
|0
|0
|Петтерссон Том
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|7
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Юргорден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
20
22
Юргорден
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
4
33%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
23%
3
13%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
35
35
15 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
11%
8
23%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
7
20%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
26%
4
11%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 18
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
3
14%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0
Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1
АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1
Результаты матчей
Юргорден
Мьельбю
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
3
6 раз 27%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
74
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
38
46
110
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
193
1011
1012
516
616
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|4
|3
|53 - 19
|49
|2.
|21
|12
|3
|6
|37 - 20
|39
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 23
|39
|4.
|22
|11
|4
|7
|35 - 29
|37
|5.
|22
|11
|3
|8
|28 - 27
|36
|6.
|22
|11
|3
|8
|34 - 35
|36
|7.
|0:0
|22
|10
|4
|8
|42 - 32
|34
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|20
|9
|5
|6
|42 - 35
|32
|10.
|22
|6
|8
|8
|38 - 44
|26
|11.
|21
|7
|3
|11
|28 - 45
|24
|12.
|0:0
|22
|7
|1
|14
|23 - 39
|22
|13.
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|22 - 32
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|4
|13
|27 - 45
|19
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 10
|16
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|16.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|4
|2
|26 - 15
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5