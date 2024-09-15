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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 27595
АИК
0:0
Конец матча
Мальмё
0'
30' Желтая карточка
Телин Исаак
37' Желтая карточка
Болин Уго
64' Желтая карточка
Салетрос Антон
65' Желтая карточка
Али Таха Абди
67' Желтая карточка
Милошевич Александер
90'+5

Ход матча

30'
 
Телин Исаак
37'
 
Болин Уго
64'
Салетрос Антон
 
65'
 
Али Таха Абди
67'
Милошевич Александер
 
68'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Телин Исаак
78'
Taha Ayari
Валакари Онни
 
79'
 
Рикс Сёрен
Ботхейм Эрик
79'
 
Розенгрен Отто
Пенья Серхио
87'
 
Ольссон Мартин
Зеттерстрем Нильс
88'
Бьорнстрем Аксель
Тюкосен Мадс
 
88'
Гвидетти Йон
Питтас Яннис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Хансен
Беньямин
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
8
Валакари
Онни
17
Тюкосен
Мадс
28
Питтас
Яннис
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
35
Зеттерстрем
Нильс
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
АИК
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

АИК
Мальмё

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

36 матчей

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

А
5:0
А
0:0
А
3:1
А
2:0
А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.12
0.53

Среднее время на гол

80
171

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.58
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

1.36
0.72

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

66
124

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.5
Модесто Руй 6 0.27
Целина Берсант 4 0.18
Беширович Дино 3 0.14
Салетрос Антон 2 0.09
Исмаила Кулибали 2 0.09
Тюкосен Мадс 1 0.05
Фараж Омар 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Abdihakin Ali 1 0.05
Taha Ayari 0 0
Гвидетти Йон 0 0
Lamine Dabo 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 0.59
Ботхейм Эрик 10 (1) 0.45
Болин Уго 7 0.32
Нанаси Себастьян 6 0.27
Кристиансен Андерс 3 0.14
Йонсен Лассер Берг 2 0.09
Рикс Сёрен 2 0.09
Корнелиус Дерек 2 0.09
Пенья Серхио 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Веккья Стефано 1 0.05
Зеттерстрем Нильс 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Тюкосен Мадс 3 1
Милошевич Александер 4 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 2 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Розенгрен Отто 4 0
Телин Исаак 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0

Результаты матчей

АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8
АИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

11
25
АИК
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
5
25%
9
35%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
13%
4
16%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
1
7%
6
24%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
3
50%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Забито

35
51
14 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
3
9%
8
16%
1-15
2
6%
4
8%
16-30
9
26%
12
24%
31-45
7
20%
8
16%
46-60
8
23%
4
8%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

33
21
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
12%
1
5%
1-15
4
12%
4
19%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
10
30%
3
14%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
4
12%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7
Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0

Результаты матчей

АИК
Мальмё

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
5
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АИК
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
7
3
2
9
2.5
4
6
2
9
3.5
4
6
2
9
4.5
3
7
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
20
2
9
13
1.5
14
8
2
20
2.5
8
14
2
20
3.5
7
15
2
20
4.5
4
18
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
6.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
7.
Эльфсборг
 0:0 22 10 4 8 42 - 32 34
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 20 9 5 6 42 - 35 32
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Хальмстад
 0:0 22 7 1 14 23 - 39 22
13.
Гётеборг
 21 5 6 10 21 - 32 21
14.
Вернаму
 0:0 22 5 6 11 22 - 32 21
15.
Кальмар
 0:0 22 5 4 13 27 - 45 19
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 0:0 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 10 5 2 3 24 - 17 17
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 13 - 10 16
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
13.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
14.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
15.
Кальмар
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
16.
Вернаму
 0:0 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Вернаму
 0:0 11 4 4 3 12 - 8 16
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Кальмар
 0:0 11 3 1 7 13 - 24 10
13.
Эльфсборг
 0:0 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 0:0 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Болин Уго получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Телин Исаак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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