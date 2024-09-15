Тур: 22. Стадион: Строуберри Арена. Зрители: 27595
0'
30' Желтая карточкаТелин Исаак
37' Желтая карточкаБолин Уго
64' Желтая карточкаСалетрос Антон
65' Желтая карточкаАли Таха Абди
67' Желтая карточкаМилошевич Александер
90'+5
Ход матча
30'
37'
64'
65'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
17
Тюкосен
Мадс
28
Питтас
Яннис
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
-
37 Ahmad Faqa
-
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
АИК
Мальмё
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
36 матчей
19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.12
0.53
Среднее время на гол
80
171
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.58
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
1.36
0.72
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
66
124
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.5
|Модесто Руй
|6
|0.27
|Целина Берсант
|4
|0.18
|Беширович Дино
|3
|0.14
|Салетрос Антон
|2
|0.09
|Исмаила Кулибали
|2
|0.09
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Фараж Омар
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Abdihakin Ali
|1
|0.05
|Taha Ayari
|0
|0
|Гвидетти Йон
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13
|0.59
|Ботхейм Эрик
|10 (1)
|0.45
|Болин Уго
|7
|0.32
|Нанаси Себастьян
|6
|0.27
|Кристиансен Андерс
|3
|0.14
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.09
|Рикс Сёрен
|2
|0.09
|Корнелиус Дерек
|2
|0.09
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Веккья Стефано
|1
|0.05
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Розенгрен Отто
|4
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Результаты матчей
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
АИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
11
25
АИК
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
5
25%
9
35%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
13%
4
16%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
4
27%
2
8%
61-75
1
7%
6
24%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
3
50%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
6
29%
1
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Забито
35
51
14 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
3
9%
8
16%
1-15
2
6%
4
8%
16-30
9
26%
12
24%
31-45
7
20%
8
16%
46-60
8
23%
4
8%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
33
21
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
12%
1
5%
1-15
4
12%
4
19%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
10
30%
3
14%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
4
12%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7
Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2
Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0
Результаты матчей
АИК
Мальмё
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
5
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АИК
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
56
73
29
46
29
46
29
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
47
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
202
913
148
220
814
220
715
220
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|4
|3
|53 - 19
|49
|2.
|21
|12
|3
|6
|37 - 20
|39
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 23
|39
|4.
|22
|11
|4
|7
|35 - 29
|37
|5.
|22
|11
|3
|8
|28 - 27
|36
|6.
|22
|11
|3
|8
|34 - 35
|36
|7.
|0:0
|22
|10
|4
|8
|42 - 32
|34
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|20
|9
|5
|6
|42 - 35
|32
|10.
|22
|6
|8
|8
|38 - 44
|26
|11.
|21
|7
|3
|11
|28 - 45
|24
|12.
|0:0
|22
|7
|1
|14
|23 - 39
|22
|13.
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|14.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|22 - 32
|21
|15.
|0:0
|22
|5
|4
|13
|27 - 45
|19
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 10
|16
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|16.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|4
|2
|26 - 15
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|16.
|0:0
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5