Тур: 22.
0'
1:0
5' ГолЙельте Якоб
1:1
14' ГолМуянич Амел
1:2
24' ГолАндреассон Антон
44' Желтая карточкаGustav Friberg
2:2
45' ГолЭдквист Адриан
Ход матча
5'
14'
1:1
24'
44'
45'
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Гефле
Эргрюте
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.36
|Constantino Capotondi
|6
|0.27
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.27
|Лундин Антон
|3
|0.14
|Эдквист Адриан
|3
|0.14
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.09
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.09
|Gustav Friberg
|1
|0.05
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.27
|Noah Christoffersson
|5
|0.23
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.18
|Абукар Айдарус
|3
|0.14
|Свенссон Уильям
|3
|0.14
|Люндберг Виктор
|3
|0.14
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.09
|Андреассон Антон
|2
|0.09
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Муянич Амел
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|5
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Лундин Антон
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|7
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
6
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эргрюте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
5
15
Гефле
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Эргрюте
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
6
43%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
6
50%
3
16%
61-75
2
17%
3
16%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
8
33%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Забито
29
32
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
17%
2
6%
1-15
1
3%
8
25%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
7
24%
7
22%
76-90
Пропущено
41
30
22 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
12%
2
7%
1-15
8
20%
4
13%
16-30
9
22%
5
17%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
2
5%
6
20%
61-75
10
24%
8
27%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Результаты матчей
Гефле
Эргрюте
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
4:3
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
73
56
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
1110
912
318
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|36 - 23
|42
|2.
|22
|11
|8
|3
|41 - 22
|41
|3.
|22
|10
|6
|6
|38 - 27
|36
|4.
|22
|10
|6
|6
|30 - 23
|36
|5.
|22
|9
|8
|5
|32 - 20
|35
|6.
|22
|9
|6
|7
|25 - 19
|33
|7.
|22
|9
|5
|8
|26 - 29
|32
|8.
|22
|8
|5
|9
|25 - 28
|29
|9.
|2:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 32
|27
|10.
|22
|7
|6
|9
|23 - 30
|27
|11.
|22
|7
|5
|10
|33 - 33
|26
|12.
|2:2
|22
|6
|7
|9
|32 - 42
|25
|13.
|22
|6
|7
|9
|26 - 39
|25
|14.
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|15.
|22
|5
|6
|11
|17 - 31
|21
|16.
|22
|5
|5
|12
|15 - 33
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|15 - 11
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|2:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 19
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|13 - 16
|16
|13.
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|14.
|2:2
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|15.
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|16.
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|4.
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|5.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|7.
|2:2
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|16 - 16
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|2:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 21
|9
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7