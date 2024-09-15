  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 22.
Гефле
2:2
Второй тайм: 75'
Эргрюте
0'
1:0
5' Гол
Йельте Якоб
1:1
14' Гол
Муянич Амел
1:2
24' Гол
Андреассон Антон
44' Желтая карточка
Gustav Friberg
2:2
45' Гол
Эдквист Адриан

Ход матча

5'
Йельте Якоб
(Ройсхенберг Мартин)
1:0
14'
1:1
Муянич Амел
24'
1:2
Андреассон Антон
(Christoffer Styffe)
44'
Gustav Friberg
 
45'
Эдквист Адриан
(Samouil Izountouemoi)
2:2
63'
 
Трпчевски Филип
Кенндал Уильям
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Гефле
Ничья
Эргрюте
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Все Коэффициенты
22
Нилльсон
Маттиас
7
Эдквист
Адриан
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
24
Рафаэль
Йорк
12
Бельман
Хенрик
35
Адриан
Самуэль
10
Samouil
Izountouemoi
11
Энглунд
Лео
9
Йельте
Якоб
44
Густафссон
Хампус
15
Дальквист
Исак
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
19
Андреассон
Антон
8
Муянич
Амел
21
Кенндал
Уильям
5
Christoffer
Styffe
7
Виндехолл
Чарли
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Гефле
4-4-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Гефле
Эргрюте

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ШК
0:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.36
Constantino Capotondi 6 0.27
Энглунд Лео 6 (1) 0.27
Лундин Антон 3 0.14
Эдквист Адриан 3 0.14
Ройсхенберг Мартин 2 0.09
Лагерфельдт Лукас 2 0.09
Gustav Friberg 1 0.05
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.27
Noah Christoffersson 5 0.23
Азулай Джонатан 4 (4) 0.18
Абукар Айдарус 3 0.14
Свенссон Уильям 3 0.14
Люндберг Виктор 3 0.14
Дюрестам Микаэль 2 0.09
Андреассон Антон 2 0.09
Полсон Дэниел 1 0.05
Муянич Амел 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Лундин Антон 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 7 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Гефле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
6
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Эргрюте
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

5
15
Гефле
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Эргрюте
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
6
43%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
6
50%
3
16%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
8
33%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Забито

29
32
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
17%
2
6%
1-15
1
3%
8
25%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Пропущено

41
30
22 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
12%
2
7%
1-15
8
20%
4
13%
16-30
9
22%
5
17%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
2
5%
6
20%
61-75
10
24%
8
27%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1

Результаты матчей

Гефле
Эргрюте

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

4:3
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
3
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
9
12
3
18
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Сандвикен
 22 10 6 6 38 - 27 36
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Эстер
 22 9 8 5 32 - 20 35
6.
Браге
 22 9 6 7 25 - 19 33
7.
Треллеборг
 22 9 5 8 26 - 29 32
8.
Утсиктенс
 22 8 5 9 25 - 28 29
9.
Эргрюте
 2:2 22 7 6 9 34 - 32 27
10.
Эстерсунд
 22 7 6 9 23 - 30 27
11.
Варберг БоИС
 22 7 5 10 33 - 33 26
12.
Гефле
 2:2 22 6 7 9 32 - 42 25
13.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
14.
Эребру
 22 6 6 10 28 - 30 24
15.
Сундсвалль
 22 5 6 11 17 - 31 21
16.
Сковде АИК
 22 5 5 12 15 - 33 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Эстерсунд
 11 6 4 1 15 - 11 22
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Гефле
 2:2 11 4 4 3 19 - 19 16
12.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
13.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
14.
Эргрюте
 2:2 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
6.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
7.
Эргрюте
 2:2 11 3 4 4 15 - 16 13
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 11 3 2 6 16 - 16 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Гефле
 2:2 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Mamadou Diagne 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Кенндал Уильям уходит с поля. Трпчевски Филип выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Samouil Izountouemoi сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Эдквист Адриан бьет в цель!
  • 44'
    Виллиам Фриберг получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Christoffer Styffe сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Эргрюте
4.10
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