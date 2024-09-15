Тур: 22. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 4861
0'
1:0
2' ГолСаетра Ларс
45' Желтая карточкаVince Osuji
1:1
57' ГолЛарссон Виктор
58' Желтая карточкаЗелькович Айдин
2:1
73' ГолИсламович Дино
80' Желтая карточкаРинг Джонатан
80' Желтая карточкаЛе Ру Люк
88' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
3:1
90' ГолМагаши Абдуссалам
90'+8
Ход матча
2'
1:0
45'
57'
58'
73'
2:1
80'
80'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
История личных встреч
Кальмар
Вернаму
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.27
|Исламович Дино
|6
|0.27
|Тренсков Якоб
|5
|0.23
|Ринг Джонатан
|4
|0.18
|Хальберг Мелькер
|2
|0.09
|Йенсен Кевин
|2
|0.09
|Саетра Ларс
|2
|0.09
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.05
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Vince Osuji
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.32
|Зелькович Айдин
|5 (2)
|0.23
|Энгвалль Густав
|3
|0.14
|Берг Виктор
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.05
|Юханссон Карл
|1
|0.05
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.05
|Ларссон Виктор
|1
|0.05
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Vince Osuji
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Ринг Джонатан
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Вернаму
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
4
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
7
6
Кальмар
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Вернаму
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
22
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
7
41%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
22
11
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
4
18%
4
36%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
6
27%
1
9%
76-90
Забито
14
11
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
8
57%
1
9%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
17%
8
35%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
7
30%
1
4%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Забито
31
24
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
3%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
10
32%
3
13%
31-45
3
10%
8
33%
46-60
8
26%
7
29%
29%
61-75
5
16%
2
8%
76-90
Пропущено
45
34
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 17
6
13%
10
29%
29%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
12
27%
1
3%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
9
20%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1
Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3
Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Вернаму
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
913
715
220
121
121
121
121
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5