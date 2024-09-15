  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 4861
Кальмар
3:1
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
2' Гол
Саетра Ларс
45' Желтая карточка
Vince Osuji
1:1
57' Гол
Ларссон Виктор
58' Желтая карточка
Зелькович Айдин
2:1
73' Гол
Исламович Дино
80' Желтая карточка
Ринг Джонатан
80' Желтая карточка
Ле Ру Люк
88' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
3:1
90' Гол
Магаши Абдуссалам
90'+8
1
Бролин
Самуэль
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
25
Янссон
Рони
10
Скрабб
Симон
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
28
Свенссон
Макс
39
Андерссон
Виктор
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
28
Frank
Junior
Adjei
11
Оливейра
Вендерсон
21
Ле
Ру
Люк
14
Энгвалль
Густав
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
10
Зелькович
Айдин
Кальмар
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Вернаму

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:2
А
1:3
А
0:1
А
1:3
А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 6 (1) 0.27
Исламович Дино 6 0.27
Тренсков Якоб 5 0.23
Ринг Джонатан 4 0.18
Хальберг Мелькер 2 0.09
Йенсен Кевин 2 0.09
Саетра Ларс 2 0.09
Магаши Абдуссалам 1 0.05
Гояни Роберт 1 0.05
Vince Osuji 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.32
Зелькович Айдин 5 (2) 0.23
Энгвалль Густав 3 0.14
Берг Виктор 2 0.09
Терн Симон 1 0.05
Юханссон Карл 1 0.05
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Штайнвендер Михаэль 1 0.05
Ларссон Виктор 1 0.05
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 3 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Vince Osuji 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Ринг Джонатан 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0

Результаты матчей

Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Вернаму
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
4
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

7
6
Кальмар
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Вернаму
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
22

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
7
41%
4
31%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
4
18%
4
36%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
6
27%
1
9%
76-90

Забито

14
11
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
8
57%
1
9%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
17%
8
35%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
4
17%
5
22%
31-45
7
30%
1
4%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Забито

31
24
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
1
3%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
10
32%
3
13%
31-45
3
10%
8
33%
46-60
8
26%
7
29%
29%
61-75
5
16%
2
8%
76-90

Пропущено

45
34
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 17
6
13%
10
29%
29%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
5
11%
6
18%
31-45
12
27%
1
3%
46-60
7
16%
6
18%
61-75
9
20%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1
Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3
Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Вернаму

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
9
13
1.5
7
15
2
20
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 22 11 3 8 43 - 32 36
6.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 21 9 6 6 45 - 38 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 11 5 3 3 27 - 20 18
8.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Vince Osuji получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Скрабб Симон сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Саетра Ларс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальмар 3:1 Вернаму онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный