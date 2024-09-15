  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 5576
Хальмстад
0:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
3' Гол
Зенели Арбер
21' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
45' Желтая карточка
Байду Майкл
74' Желтая карточка
Касем Ахмед
89' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
90' Желтая карточка
Роннинг Тим
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Зенели Арбер
21'
 
Абдулаи Джалал
45'
 
Байду Майкл
46'
Мяйнпя Нило
Сведберг Джонатан
 
56'
 
Оума Тимоти
Зенели Арбер
56'
 
Хольтен Эмиль
Абдулаи Джалал
66'
William Granath
Эйольфссон Гисли
 
74'
 
Касем Ахмед
74'
 
Фрик Пер
Байду Майкл
74'
Вестермарк Йеспер
Yannick Agnero
 
74'
Видесхейм-Пауль Расмус
Снаер Ингассон Бирнир
 
81'
 
Ларссон Йохан
Касем Ахмед
89'
Вестермарк Йеспер
 
90'
Тёрготт Блэйр
Боман Андре
 
90'
Роннинг Тим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
27
Ногейра
Винисиус
17
Боман
Андре
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
13
Эйольфссон
Гисли
23
Yannick
Agnero
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
18
Касем
Ахмед
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
Хальмстад
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Хальмстад
Эльфсборг

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
112.5%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед

34 матча

11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

А
2:0
ТМК
4:0
А
0:1
А
6:1
ТМК
0:0
ТМК
0:4
А
0:1
А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.68

Среднее время на гол

122
131

Всего голов

54
22

Голов в среднем за матч

2.84
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

65
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.03

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
87

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.23
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.18
William Granath 3 0.14
Viktor Granath 2 0.09
Офосу-Айе Фил 2 0.09
Сведберг Джонатан 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Ульссон Маркус 1 0.05
Баффо Джозеф 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 8 (1) 0.36
Хедлунд Симон 6 0.27
Зенели Арбер 5 0.23
Касем Ахмед 5 (1) 0.23
Абдулаи Джалал 4 0.18
Йегбе Терри 3 0.14
Фрик Пер 2 0.09
Хольмен Себастьян 2 0.09
Зенели Бесфорт 1 0.05
Ларссон Йохан 1 0.05
Кайб Рами 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Хольтен Эмиль 1 0.05
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.05
Хульт Никлас 0 0
Оума Тимоти 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 5 0
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
William Granath 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 6 0
Абдулаи Джалал 6 0
Касем Ахмед 4 1
Байду Майкл 2 1
Оума Тимоти 2 1
Хульт Никлас 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Джебара Камиль 3 0
Йегбе Терри 1 1
Кайб Рами 2 0
Ибрахим Бухари 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Фрик Пер 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
8
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

4
24
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
9% (2)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
50% (11)
5% (1)
Эльфсборг
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

6
32

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

11
21
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
1
9%
3
14%
76-90

Забито

11
26
9 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
4
36%
4
15%
1-15
3
27%
3
12%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
1
9%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
4
15%
76-90

Пропущено

28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
8
29%
2
15%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90

Забито

24
41
15 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
6
25%
6
15%
1-15
4
17%
7
17%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
8
20%
46-60
3
13%
4
10%
61-75
3
13%
8
20%
76-90

Пропущено

39
34
23 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
8
21%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
6
15%
7
21%
61-75
7
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1
Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Хальмстад
Эльфсборг

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
9
2
2
9
2.5
5
6
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
19
3
5
17
1.5
12
10
3
19
2.5
7
15
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 22 11 3 8 43 - 32 36
6.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 21 9 6 6 45 - 38 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 11 5 3 3 27 - 20 18
8.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Байду Майкл получил желтую карточку от судьи
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