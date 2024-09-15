Тур: 22. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 5576
0'
0:1
3' ГолЗенели Арбер
21' Желтая карточкаАбдулаи Джалал
45' Желтая карточкаБайду Майкл
74' Желтая карточкаКасем Ахмед
89' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
90' Желтая карточкаРоннинг Тим
90'+7
Ход матча
3'
0:1
21'
45'
74'
74'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Боман
Андре
18
Касем
Ахмед
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Хальмстад
Эльфсборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
112.5%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед
34 матча
11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
0.68
Среднее время на гол
122
131
Всего голов
54
22
Голов в среднем за матч
2.84
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
65
35
Голов в среднем за матч
1.91
1.03
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
87
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.23
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.18
|William Granath
|3
|0.14
|Viktor Granath
|2
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Ульссон Маркус
|1
|0.05
|Баффо Джозеф
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|8 (1)
|0.36
|Хедлунд Симон
|6
|0.27
|Зенели Арбер
|5
|0.23
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.23
|Абдулаи Джалал
|4
|0.18
|Йегбе Терри
|3
|0.14
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Хольмен Себастьян
|2
|0.09
|Зенели Бесфорт
|1
|0.05
|Ларссон Йохан
|1
|0.05
|Кайб Рами
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Хольтен Эмиль
|1
|0.05
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Абдулаи Джалал
|6
|0
|Касем Ахмед
|4
|1
|Байду Майкл
|2
|1
|Оума Тимоти
|2
|1
|Хульт Никлас
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Джебара Камиль
|3
|0
|Йегбе Терри
|1
|1
|Кайб Рами
|2
|0
|Ибрахим Бухари
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
8
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
4
Упущенные победы
4
24
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
9% (2)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
50% (11)
5% (1)
Эльфсборг
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
6
32
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Пропущено
11
21
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
5
24%
61-75
1
9%
3
14%
76-90
Забито
11
26
9 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
4
36%
4
15%
1-15
3
27%
3
12%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
1
9%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
4
15%
76-90
Пропущено
28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
8
29%
2
15%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
5
18%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90
Забито
24
41
15 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
6
25%
6
15%
1-15
4
17%
7
17%
16-30
5
21%
8
20%
31-45
3
13%
8
20%
46-60
3
13%
4
10%
61-75
3
13%
8
20%
76-90
Пропущено
39
34
23 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
8
21%
3
9%
1-15
9
23%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
6
15%
7
21%
61-75
7
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1
Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
Хальмстад
Эльфсборг
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
92
29
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
193
517
1210
319
715
121
220
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5