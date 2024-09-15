Тур: 22. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 6316
0'
7' Желтая карточкаЛундквист Адам
0:1
33' ГолPaulos Abraham
1:1
39' ГолЮссеф Али
1:2
41' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
47' Желтая карточкаКарлен Адам
2:2
53' ГолЛиндберг Юлиус
2:3
57' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
3:3
90' ГолЮссеф Али
90'+7
Ход матча
33'
0:1
39'
1:1
41'
47'
53'
2:2
57'
90'
3:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 11
-
12 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хеккен
Гётеборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.22
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
1.82
1.42
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|7 (1)
|0.33
|Инусса Зейдан
|6
|0.29
|Лаюни Амор
|5
|0.24
|Хрстич Срджан
|5
|0.24
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.19
|Линдберг Юлиус
|4
|0.19
|Рюгор Миккель
|3
|0.14
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.1
|Ромео Аман
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.32
|Норлин Густаф
|3
|0.14
|Thomas Santos
|2
|0.09
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0.09
|Муколли Арбнор
|2
|0.09
|Петтерссон Оскар
|2
|0.09
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.05
|Карлстранд Линус
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Густафссон Симон
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|5
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Malick Junior Yalcouye
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
11
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
15
5
Хеккен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Гётеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
7
26%
4
25%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
7
47%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Забито
43
26
18 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
2
8%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
12
28%
5
19%
46-60
6
14%
7
27%
61-75
7
16%
6
23%
76-90
Пропущено
40
33
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
6
15%
1
3%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
5
13%
12
36%
31-45
11
28%
6
18%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
9
23%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1
Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Гётеборг
Точный счет
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
83
110
65
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
64
47
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
166
147
517
1011
319
318
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5