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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 6316
Хеккен
3:3
Конец матча
Гётеборг
0'
7' Желтая карточка
Лундквист Адам
0:1
33' Гол
Paulos Abraham
1:1
39' Гол
Юссеф Али
1:2
41' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
47' Желтая карточка
Карлен Адам
2:2
53' Гол
Линдберг Юлиус
2:3
57' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
3:3
90' Гол
Юссеф Али
90'+7
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
14
Норлин
Густаф
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
9
Скеллеруп
Лаурс
Хеккен
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Гётеборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:1
А
4:2
А
4:1
А
0:4
А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
К
3:1
КШ
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.22

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

1.82
1.42

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 7 (1) 0.33
Инусса Зейдан 6 0.29
Лаюни Амор 5 0.24
Хрстич Срджан 5 0.24
Густафссон Симон 4 (1) 0.19
Линдберг Юлиус 4 0.19
Рюгор Миккель 3 0.14
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.14
Чилуфя Эдвард 2 0.1
Ромео Аман 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Jeremy Agbonifo 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.32
Норлин Густаф 3 0.14
Thomas Santos 2 0.09
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0.09
Муколли Арбнор 2 0.09
Петтерссон Оскар 2 0.09
Тордарсон Колбейнн 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Malick Junior Yalcouye 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Скеллеруп Лаурс 1 0.05
Карлстранд Линус 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Густафссон Симон 4 0
Лаюни Амор 3 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Samuel Holm 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 5 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Malick Junior Yalcouye 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Багер Йонас 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

10
11
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

15
5
Хеккен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Гётеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
7
26%
4
25%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
7
47%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
30%
4
27%
76-90

Забито

43
26
18 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
2
8%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
12
28%
5
19%
46-60
6
14%
7
27%
61-75
7
16%
6
23%
76-90

Пропущено

40
33
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
6
15%
1
3%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
5
13%
12
36%
31-45
11
28%
6
18%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
9
23%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2
Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0
Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1
Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Гётеборг

Точный счет

0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
1
10
6
5
2.5
1
10
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
4
7
4
6
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
6
14
7
1.5
5
17
10
11
2.5
3
19
3
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 21 12 3 6 37 - 20 39
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 22 11 3 8 43 - 32 36
6.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 21 9 6 6 45 - 38 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 21 7 3 11 28 - 45 24
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 10 6 2 2 20 - 9 20
7.
Хеккен
 11 5 3 3 27 - 20 18
8.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
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