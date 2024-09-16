Тур: 22. Стадион: Теле2 Арена.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Бесара
Нахир
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
40 Adrian Lahdo
-
38 Gent Elezaj
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
10
Голов в среднем за матч
1.65
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
2.08
1.41
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.32
|Bazoumana Toure
|6
|0.27
|Jusef Erabi
|6
|0.27
|Пинас Шакилль
|4
|0.18
|Теки Тесфальдет
|3
|0.14
|Deniz Gul
|3
|0.14
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.09
|Джуканович Виктор
|2
|0.09
|Куртулус Эдвин
|1
|0.05
|Marc Llinares
|1
|0.05
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.45
|Прица Тим
|4
|0.18
|Траустасон Арнор
|4
|0.18
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.18
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0.14
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Хаммарбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
15
13
Хаммарбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
3
27%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
6
30%
6
55%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
3
33%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
22%
3
13%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
1
11%
5
22%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
6
35%
6
35%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
18%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
2
18%
2
9%
76-90
Забито
37
28
13 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
6
21%
16-30
1
3%
2
7%
31-45
7
19%
8
29%
46-60
9
24%
7
25%
61-75
8
22%
5
18%
76-90
Пропущено
20
45
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
0
0%
8
18%
1-15
5
25%
7
16%
16-30
4
20%
7
16%
31-45
4
20%
8
18%
46-60
4
20%
8
18%
61-75
3
15%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Результаты матчей
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Точный счет
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
13 раз 62%
2
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
73
47
55
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
56
28
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
129
615
813
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|4
|3
|53 - 19
|49
|2.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 23
|39
|4.
|22
|11
|4
|7
|35 - 29
|37
|5.
|22
|11
|3
|8
|43 - 32
|36
|6.
|22
|11
|3
|8
|28 - 27
|36
|7.
|22
|11
|3
|8
|34 - 35
|36
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|21
|9
|6
|6
|45 - 38
|33
|10.
|22
|6
|8
|8
|38 - 44
|26
|11.
|0:0
|22
|7
|4
|11
|28 - 45
|25
|12.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|13.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|14.
|22
|6
|3
|13
|30 - 46
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|23 - 35
|20
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|17 - 10
|23
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|27 - 20
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|4
|2
|26 - 15
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|0:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5