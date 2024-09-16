  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 21302
Хаммарбю
1:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
45' Гол
Jusef Erabi
68' Желтая карточка
Сисей Йеспер
1:1
87' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
89' Желтая карточка
Прица Тим
90'+4

Ход матча

45'
Jusef Erabi
(Маджед Монтадер)
1:0
63'
 
Прица Тим
Нюман Кристоффер
63'
 
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Хазени Кристоффер
63'
 
Моберг-Карлссон Давид
Шабани Лаорент
68'
 
Сисей Йеспер
71'
Ти Дивайн
Маджед Монтадер
 
78'
 
Сигюргейрссон Исак
Moutaz Neffati
84'
Хаммар Фредрик
Маркус Карлссон
 
87'
1:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
89'
 
Прица Тим

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
15
Marc
Llinares
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
18
Маджед
Монтадер
20
Бесара
Нахир
11
Йоханссон
Оскар
9
Jusef
Erabi
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
37
Moutaz
Neffati
26
Хазени
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
Хаммарбю
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
4:1
А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

28
10

Голов в среднем за матч

1.65
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

2.08
1.41

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.32
Jusef Erabi 7 0.32
Bazoumana Toure 6 0.27
Пинас Шакилль 4 0.18
Теки Тесфальдет 3 0.14
Deniz Gul 3 0.14
Йоханссон Оскар 2 (1) 0.09
Джуканович Виктор 2 0.09
Куртулус Эдвин 1 0.05
Marc Llinares 1 0.05
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.45
Прица Тим 4 0.18
Траустасон Арнор 4 0.18
Сигюргейрссон Исак 4 0.18
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.18
Kevin Jansson 1 0.05
Ture Sandberg 1 0.05
Лушаку Исмет 1 0.05
Бьёрк Карл 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Moutaz Neffati 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Теки Тесфальдет 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Deniz Gul 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Странд Симон 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Каллей Яхья 4 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Прица Тим 2 0
Салихович Дино 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
9
Хаммарбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

15
13
Хаммарбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
6
29%
6
50%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
2
20%
5
21%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
6
35%
6
35%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
18%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
2
18%
2
9%
76-90

Забито

38
29
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
13%
0
0%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
2
5%
2
7%
31-45
7
18%
8
28%
46-60
9
24%
7
24%
61-75
8
21%
6
21%
76-90

Пропущено

21
46
9 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
0
0%
8
17%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
4
19%
8
17%
31-45
4
19%
8
17%
46-60
4
19%
8
17%
61-75
4
19%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1

Результаты матчей

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
14 раз 64%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
4
7
5
6
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
12
10
1.5
6
16
8
14
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 22 15 4 3 53 - 19 49
2.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 22 11 3 8 43 - 32 36
6.
ГАИС
 22 11 3 8 28 - 27 36
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 21 9 6 6 45 - 38 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 22 7 4 11 29 - 46 25
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 11 7 2 2 17 - 10 23
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Хеккен
 11 5 3 3 27 - 20 18
8.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 6 4 2 26 - 15 22
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 11 2 3 6 12 - 24 9
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Маджед Монтадер сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Хаммарбю 1:1 ИФК Норрчепинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный