Тур: 22. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 21302
1:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолJusef Erabi
68' Желтая карточкаСисей Йеспер
1:1
87' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
89' Желтая карточкаПрица Тим
90'+4
Ход матча
45'
1:0
68'
87'
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
20
Бесара
Нахир
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
40 Adrian Lahdo
-
38 Gent Elezaj
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
10
Голов в среднем за матч
1.65
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
2.08
1.41
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.32
|Jusef Erabi
|7
|0.32
|Bazoumana Toure
|6
|0.27
|Пинас Шакилль
|4
|0.18
|Теки Тесфальдет
|3
|0.14
|Deniz Gul
|3
|0.14
|Йоханссон Оскар
|2 (1)
|0.09
|Джуканович Виктор
|2
|0.09
|Куртулус Эдвин
|1
|0.05
|Marc Llinares
|1
|0.05
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.45
|Прица Тим
|4
|0.18
|Траустасон Арнор
|4
|0.18
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.18
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.18
|Kevin Jansson
|1
|0.05
|Ture Sandberg
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|1
|0.05
|Бьёрк Карл
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Deniz Gul
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
9
Хаммарбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
15
13
Хаммарбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
6
29%
6
50%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Пропущено
10
24
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
2
20%
5
21%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
6
35%
6
35%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
18%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
2
18%
2
9%
76-90
Забито
38
29
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
13%
0
0%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
2
5%
2
7%
31-45
7
18%
8
28%
46-60
9
24%
7
24%
61-75
8
21%
6
21%
76-90
Пропущено
21
46
9 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
0
0%
8
17%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
4
19%
8
17%
31-45
4
19%
8
17%
46-60
4
19%
8
17%
61-75
4
19%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Результаты матчей
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Точный счет
3:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
3:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
14 раз 64%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
47
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
56
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
202
1210
616
814
220
121
121
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5