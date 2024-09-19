Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаAdam Engelbrektsson
86' Желтая карточкаGabriel Sandberg
88' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
88' Желтая карточкаArmin Ibrahimovic
90' Желтая карточкаОлссон Деннис
90' Желтая карточкаГрауберг-Лепик Кристоффер
90'+10
Ход матча
86'
88'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
19 Benjamin Orn
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Хельсинборг
Оддевольд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.39
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.22
|Benjamin Acquah
|3
|0.13
|Ervin Gigovac
|2
|0.09
|Биркфельдт Йон
|2
|0.09
|Adrian Svanback
|2
|0.09
|Milan Rasmussen
|2
|0.09
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|0.48
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.17
|Крезич Даниэль
|2
|0.09
|Gabriel Sandberg
|2
|0.09
|Linus Tornblad
|1
|0.04
|Oscar Berntsson
|1
|0.04
|Noa Bernhardtz
|1
|0.04
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.04
|Alexander Almqvist
|1
|0.04
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.04
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Adrian Svanback
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|7
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Adam Engelbrektsson
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
9
Хельсинборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
19
11
Хельсинборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Оддевольд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
7
50%
76-90
Пропущено
12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
3
14%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
6
32%
4
33%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
17%
4
24%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
6
35%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
29
26
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
9
31%
6
23%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Пропущено
24
39
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
3
13%
9
23%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
5
21%
6
15%
31-45
6
25%
10
26%
46-60
2
8%
3
8%
61-75
4
17%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2
Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2
Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Оддевольд
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
7 раз 30%
2
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
210
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
65
57
65
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
158
815
914
716
221
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7