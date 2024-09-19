  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Хельсинборг
0:0
Конец матча
Оддевольд
0'
48' Желтая карточка
Adam Engelbrektsson
86' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
88' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
88' Желтая карточка
Armin Ibrahimovic
90' Желтая карточка
Олссон Деннис
90' Желтая карточка
Грауберг-Лепик Кристоффер
90'+10
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
25
Хелльборг
Адам
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
21
Alexander
Almqvist
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
16
Noa
Bernhardtz
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
8
Oscar
Berntsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
Хельсинборг
4-4-2
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Оддевольд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:3
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.39
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.22
Benjamin Acquah 3 0.13
Ervin Gigovac 2 0.09
Биркфельдт Йон 2 0.09
Adrian Svanback 2 0.09
Milan Rasmussen 2 0.09
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 11 (1) 0.48
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.17
Крезич Даниэль 2 0.09
Gabriel Sandberg 2 0.09
Linus Tornblad 1 0.04
Oscar Berntsson 1 0.04
Noa Bernhardtz 1 0.04
Philip Engelbrektsson 1 0.04
Alexander Almqvist 1 0.04
Olle Kjellman Olblad 1 0.04
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 6 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Лупер Вильгельм 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Олссон Деннис 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 7 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Adam Engelbrektsson 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
9
Хельсинборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

19
11
Хельсинборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Оддевольд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
7
50%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
3
14%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
6
32%
4
33%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
17%
4
24%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
6
35%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

29
26
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
9
31%
6
23%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
6
21%
10
38%
76-90

Пропущено

24
39
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
3
13%
9
23%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
5
21%
6
15%
31-45
6
25%
10
26%
46-60
2
8%
3
8%
61-75
4
17%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2
Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2
Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Оддевольд

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
7 раз 30%
2
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
5
7
6
5
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
15
8
8
15
1.5
9
14
7
16
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 23 12 8 3 42 - 22 44
2.
Ландскруна
 23 12 6 5 37 - 25 42
3.
Эстер
 23 10 8 5 36 - 21 38
4.
Хельсинборг
 23 10 7 6 30 - 23 37
5.
Сандвикен
 23 10 6 7 38 - 28 36
6.
Браге
 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Эргрюте
 23 9 5 9 37 - 33 32
8.
Треллеборг
 23 9 5 9 27 - 33 32
9.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
10.
Варберг БоИС
 23 7 6 10 35 - 35 27
11.
Эребру
 23 7 6 10 29 - 30 27
12.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
13.
Оддевольд
 23 6 8 9 26 - 39 26
14.
Гефле
 23 6 6 11 32 - 44 24
15.
Сундсвалль
 23 6 6 11 19 - 32 24
16.
Сковде АИК
 23 5 6 12 17 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
13.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
14.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
6.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
7.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
15.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Бенжамин Аква уходит с поля. Adrian Svanbaeck выходит вместо него
    • 48'
      Adam Engelbrektsson получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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