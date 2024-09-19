  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 23.
Дегерфорс
1:0
Конец матча
Гефле
0'
42' Желтая карточка
Эдквист Адриан
45' Желтая карточка
Лундин Антон
45' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
45' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
87' Желтая карточка
Teo Groenborg
1:0
90' Гол
Adi Fisic
90'+5
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
4
Мартенссон
Йохан
20
Гравиус
Христос
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
22
Нилльсон
Маттиас
7
Эдквист
Адриан
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
19
Аспгрен
Кристоффер
10
Samouil
Izountouemoi
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
8
Лундин
Антон
Дегерфорс
3-4-3
Гефле
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Гефле

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:2
С
4:0
С
0:1
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 12 0.52
Линдгрен Густав 9 (2) 0.39
Абдулла Пашанг 5 0.22
Хольмен Кевин 2 0.09
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.09
Линделль Эрик 2 0.09
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.09
Elias Pihlstrom 1 0.04
Mamadouba Diaby 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Teo Groenborg 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Alper Demirol 1 0.04
Бишис Джейми 1 0.04
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Касси Люк 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.35
Constantino Capotondi 6 0.26
Энглунд Лео 6 (1) 0.26
Лундин Антон 3 0.13
Эдквист Адриан 3 0.13
Ройсхенберг Мартин 2 0.09
Лагерфельдт Лукас 2 0.09
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 4 1
Ольссон Себастьян II 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Линдгрен Густав 4 0
Alper Demirol 2 1
Мартенссон Йохан 3 0
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Teo Groenborg 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 3 1
Лундин Антон 4 0
Рафаэль Йорк 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
9
Дегерфорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

15
14
Дегерфорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Гефле
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

25
12
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
4%
2
17%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
2
8%
6
50%
61-75
7
28%
2
17%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
9
36%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
18%
4
21%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
36%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
4
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Забито

42
31
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
0 Не забивали 6
4
10%
6
19%
1-15
10
24%
1
3%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
5
12%
5
16%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Пропущено

22
45
9 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
27%
6
13%
1-15
2
9%
9
20%
16-30
1
5%
9
20%
31-45
7
32%
6
13%
46-60
1
5%
2
4%
61-75
5
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4
Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1
Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Гефле

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
2
9 раз 39%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
8
3
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
4
8
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
1.5
Больше Меньше
12
11
5
18
2.5
3
20
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 23 12 8 3 42 - 22 44
2.
Ландскруна
 23 12 6 5 37 - 25 42
3.
Эстер
 23 10 8 5 36 - 21 38
4.
Хельсинборг
 23 10 7 6 30 - 23 37
5.
Сандвикен
 23 10 6 7 38 - 28 36
6.
Браге
 23 9 7 7 25 - 19 34
7.
Эргрюте
 23 9 5 9 37 - 33 32
8.
Треллеборг
 23 9 5 9 27 - 33 32
9.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
10.
Варберг БоИС
 23 7 6 10 35 - 35 27
11.
Эребру
 23 7 6 10 29 - 30 27
12.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
13.
Оддевольд
 23 6 8 9 26 - 39 26
14.
Гефле
 23 6 6 11 32 - 44 24
15.
Сундсвалль
 23 6 6 11 19 - 32 24
16.
Сковде АИК
 23 5 6 12 17 - 35 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
13.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
14.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
5.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
6.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
7.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
15.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
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