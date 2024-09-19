Тур: 23.
0'
42' Желтая карточкаЭдквист Адриан
45' Желтая карточкаЛундин Антон
45' Желтая карточкаРафаэль Йорк
45' Желтая карточкаМартенссон Йохан
87' Желтая карточкаTeo Groenborg
1:0
90' ГолAdi Fisic
90'+5
Ход матча
42'
45'
45'
45'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Дегерфорс
Гефле
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|12
|0.52
|Линдгрен Густав
|9 (2)
|0.39
|Абдулла Пашанг
|5
|0.22
|Хольмен Кевин
|2
|0.09
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.09
|Линделль Эрик
|2
|0.09
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.09
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.35
|Constantino Capotondi
|6
|0.26
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.26
|Лундин Антон
|3
|0.13
|Эдквист Адриан
|3
|0.13
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.09
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.09
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Линдгрен Густав
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|5
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|3
|1
|Лундин Антон
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
9
Дегерфорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
15
14
Дегерфорс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Гефле
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
25
12
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
4%
2
17%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
2
8%
6
50%
61-75
7
28%
2
17%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
9
36%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
18%
4
21%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
36%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
4
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Забито
42
31
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
0 Не забивали 6
4
10%
6
19%
1-15
10
24%
1
3%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
5
12%
5
16%
46-60
6
14%
7
23%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Пропущено
22
45
9 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
6
27%
6
13%
1-15
2
9%
9
20%
16-30
1
5%
9
20%
31-45
7
32%
6
13%
46-60
1
5%
2
4%
61-75
5
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4
Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1
Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Гефле
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
2
9 раз 39%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
48
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
1211
518
320
221
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7