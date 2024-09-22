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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
Вернаму
2:0
Перерыв
Вестерос
0'
1:0
38' Гол
Ле Ру Люк
2:0
43' Гол
Ларссон Виктор

Ход матча

38'
Ле Ру Люк
(Johnbosco Samuel Kalu)
1:0
43'
Ларссон Виктор
(Johnbosco Samuel Kalu)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Вестерос
2.55
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9.92
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30.00
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Все Коэффициенты
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
24
Грозданич
Эмин
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
11
Оливейра
Вендерсон
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
5
Karl
Gunnarsson
44
Max
Larsson
15
Джебара
Камиль
17
Диабате
Ибрахим
30
Саиди
Абдельрахман
Вернаму
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Вестерос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:3
С
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
2.5

Среднее время на гол

135
36

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.3
Зелькович Айдин 5 (2) 0.22
Энгвалль Густав 3 0.13
Берг Виктор 2 0.09
Терн Симон 1 0.04
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Ларссон Виктор 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 (1) 0.26
Ахлинви Маттео 3 0.13
Оффия Генри 3 0.13
Viktor Granath 2 0.09
Йоханссон Саймон 1 0.04
Patric Aaslund 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Джебара Камиль 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Albin Lohikangas 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Джебара Камиль 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Вернаму
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

12
7
Вернаму
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Вестерос
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

21
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

23
13
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
8
35%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
18%
2
11%
1-15
4
36%
3
16%
16-30
1
9%
8
42%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
1
5%
76-90

Забито

24
20
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
8
33%
4
20%
46-60
7
29%
29%
3
15%
61-75
2
8%
6
30%
76-90

Пропущено

34
32
22 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
10
29%
29%
4
13%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
9
28%
31-45
1
3%
8
25%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
5
15%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1
Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1

Результаты матчей

Вернаму
Вестерос

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
13
9
7
15
1.5
5
17
1
21
2.5
1
21
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Юргорден
 0:1 23 13 3 7 36 - 25 42
3.
Хаммарбю
 0:0 23 12 5 6 38 - 21 41
4.
ГАИС
 1:0 24 12 4 8 29 - 27 40
5.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
6.
Мьельбю
 23 11 5 7 35 - 29 38
7.
Эльфсборг
 0:0 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 22 9 6 7 46 - 40 33
10.
Броммапойкарна
 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 2:0 23 6 5 12 25 - 35 23
13.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
14.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 0:2 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 0:0 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 1:0 13 8 3 2 18 - 10 27
4.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 0:0 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 0:1 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 0:2 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 2:0 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:1 12 8 0 4 23 - 14 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 0:0 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
8.
Вернаму
 2:0 11 4 3 4 13 - 11 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 1:0 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 0:0 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 0:2 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Johnbosco Samuel Kalu сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Ларссон Виктор бьет в цель!
  • 38'
    Johnbosco Samuel Kalu сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Ле Ру Люк бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Вернаму
Ничья
Вестерос
2.55
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