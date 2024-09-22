Тур: 23. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
38'
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Вернаму
Вестерос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
2.5
Среднее время на гол
135
36
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.3
|Зелькович Айдин
|5 (2)
|0.22
|Энгвалль Густав
|3
|0.13
|Берг Виктор
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.04
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Ларссон Виктор
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6 (1)
|0.26
|Ахлинви Маттео
|3
|0.13
|Оффия Генри
|3
|0.13
|Viktor Granath
|2
|0.09
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Patric Aaslund
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Albin Lohikangas
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
3
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вестерос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
12
7
Вернаму
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Вестерос
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
21
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
23
13
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
8
35%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
1
4%
4
31%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
18%
2
11%
1-15
4
36%
3
16%
16-30
1
9%
8
42%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
1
5%
76-90
Забито
24
20
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
8
33%
4
20%
46-60
7
29%
29%
3
15%
61-75
2
8%
6
30%
76-90
Пропущено
34
32
22 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
10
29%
29%
4
13%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
6
18%
9
28%
31-45
1
3%
8
25%
46-60
6
18%
1
3%
61-75
5
15%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2
Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1
Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Результаты матчей
Вернаму
Вестерос
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
47
19
110
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
139
715
517
121
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 19
|50
|2.
|0:1
|23
|13
|3
|7
|36 - 25
|42
|3.
|0:0
|23
|12
|5
|6
|38 - 21
|41
|4.
|1:0
|24
|12
|4
|8
|29 - 27
|40
|5.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|7.
|0:0
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|22
|9
|6
|7
|46 - 40
|33
|10.
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|2:0
|23
|6
|5
|12
|25 - 35
|23
|13.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|14.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|15.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|16.
|0:2
|23
|5
|3
|15
|20 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|18 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|2:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|23 - 14
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|1:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|0:2
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7