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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 9187
ГАИС
3:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
19' Гол
Axel Henriksson
42' Желтая карточка
Норен Аксель
2:0
54' Гол
Gustav Lundgren
57' Желтая карточка
Keita Kosugi
3:0
59' Гол
Хольмстрём Александр Аль
90'+3
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
35
Ринне
Якоб
17
Теркильдсен
Петер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
9
Радетинац
Харис
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
ГАИС
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
Юргорден

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:0
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.38
Axel Henriksson 7 0.29
Лав Джек Купер 4 0.17
Gustav Lundgren 3 0.13
Линдберг Йонас 2 0.08
Милованович Вилльям 2 0.08
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 9 (1) 0.39
Нгуэн Токмак 5 0.22
Гулликсен Тобиас 4 0.17
Бергвалль Лукас 3 0.13
Сабович Бесард 3 0.13
Фаллениус Оскар 2 0.09
Samuel Holm 2 0.09
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.09
Patric Aaslund 2 0.09
Штоль Адам 1 0.04
Викхейм Густав 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Берг Виктор 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 5 0
Линдберг Йонас 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Норен Аксель 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 8 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Samuel Holm 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Ринне Якоб 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Keita Kosugi 1 0

Результаты матчей

ГАИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
2
ГАИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Юргорден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

9
13
ГАИС
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Юргорден
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
30%
5
21%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Забито

32
37
20 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
22%
4
11%
1-15
8
25%
6
16%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
7
22%
9
24%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
6
23%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
7
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0
Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1
Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

ГАИС
Юргорден

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
3
8
5
1.5
4
7
3
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
6
11
13
1.5
11
12
5
19
2.5
5
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 24 16 5 3 55 - 19 53
2.
Юргорден
 23 13 3 7 36 - 27 42
3.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
4.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
5.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
6.
Мьельбю
 23 11 5 7 35 - 29 38
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 0:2 23 9 6 8 46 - 42 33
10.
Броммапойкарна
 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 23 6 5 12 25 - 35 23
13.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
14.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 11 10 0 1 29 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 0:2 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
Хеккен
 0:2 11 4 3 4 18 - 20 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Аксель Хенрикссон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 3:0 Юргорден онлайн

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