Тур: 23. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 9187
0'
1:0
19' ГолAxel Henriksson
42' Желтая карточкаНорен Аксель
2:0
54' ГолGustav Lundgren
57' Желтая карточкаKeita Kosugi
3:0
59' ГолХольмстрём Александр Аль
90'+3
Ход матча
19'
42'
54'
2:0
57'
59'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
35
Ринне
Якоб
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Carl Juhlin
-
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
ГАИС
Юргорден
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.38
|Axel Henriksson
|7
|0.29
|Лав Джек Купер
|4
|0.17
|Gustav Lundgren
|3
|0.13
|Линдберг Йонас
|2
|0.08
|Милованович Вилльям
|2
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|9 (1)
|0.39
|Нгуэн Токмак
|5
|0.22
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.17
|Бергвалль Лукас
|3
|0.13
|Сабович Бесард
|3
|0.13
|Фаллениус Оскар
|2
|0.09
|Samuel Holm
|2
|0.09
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.09
|Patric Aaslund
|2
|0.09
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Норен Аксель
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|8
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Keita Kosugi
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
2
ГАИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Юргорден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
9
13
ГАИС
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Юргорден
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
30%
5
21%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
3
25%
1
8%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
13%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
31%
1
9%
76-90
Забито
32
37
20 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
22%
4
11%
1-15
8
25%
6
16%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
5
16%
7
19%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
7
22%
9
24%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
5
20%
6
23%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
7
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0
Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1
Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
ГАИС
Юргорден
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
83
85
47
310
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
38
75
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
176
1113
1112
519
518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|24
|16
|5
|3
|55 - 19
|53
|2.
|23
|13
|3
|7
|36 - 27
|42
|3.
|23
|12
|5
|6
|38 - 21
|41
|4.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|5.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|7.
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|0:2
|23
|9
|6
|8
|46 - 42
|33
|10.
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|23
|6
|5
|12
|25 - 35
|23
|13.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|14.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|15.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|16.
|23
|5
|3
|15
|20 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|10
|0
|1
|29 - 4
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|0:2
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|0:2
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7