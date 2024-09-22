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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
Мальмё
2:0
Второй тайм: 75'
Хеккен
0'
1:0
7' Гол
Кристиансен Андерс
39' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
45' Желтая карточка
Пенья Серхио
2:0
48' Гол
Кристиансен Андерс

Ход матча

7'
Кристиансен Андерс
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
39'
Кристиансен Андерс
 
45'
Пенья Серхио
 
48'
Кристиансен Андерс
(Берг Оливер)
2:0
55'
 
Инусса Зейдан
Рюгор Миккель
56'
Ботхейм Эрик
Кристиансен Андерс
 
67'
 
Северин Ниуль
Jeremy Agbonifo
67'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
67'
 
Дабо Понтус
Ларсен Ларс Олден
71'
Розенгрен Отто
Пенья Серхио
 
71'
Али Таха Абди
Болин Уго
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хеккен
1.53
6.00
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90.00
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
8
Ларсен
Ларс
Олден
Мальмё
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хеккен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

А
2:2
А
4:2
А
2:2
А
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

51
48

Голов в среднем за матч

1.5
1.41

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 0.54
Ботхейм Эрик 10 (1) 0.42
Болин Уго 7 0.29
Нанаси Себастьян 6 0.25
Кристиансен Андерс 5 0.21
Йонсен Лассер Берг 2 0.08
Рикс Сёрен 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 8 (1) 0.35
Инусса Зейдан 6 0.26
Лаюни Амор 5 0.22
Хрстич Срджан 5 0.22
Густафссон Симон 4 (1) 0.17
Линдберг Юлиус 4 0.17
Рюгор Миккель 3 0.13
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.13
Чилуфя Эдвард 2 0.09
Ромео Аман 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Samuel Holm 1 0.04
Jeremy Agbonifo 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 3 0
Телин Исаак 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Далин Юхан 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
8
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

24
23
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Хеккен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
4
16%
5
31%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Пропущено

6
20
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
17%
5
25%
1-15
3
50%
2
10%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

26
28
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
9
35%
6
21%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Забито

51
44
24 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
8
16%
3
7%
1-15
4
8%
7
16%
16-30
12
24%
8
18%
31-45
8
16%
12
27%
46-60
4
8%
6
14%
61-75
15
29%
29%
8
18%
76-90

Пропущено

21
42
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 20
1
5%
6
14%
1-15
4
19%
7
17%
16-30
5
24%
5
12%
31-45
3
14%
11
26%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
24%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0

Результаты матчей

Мальмё
Хеккен

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
5
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
3
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
3
1.5
8
4
4
6
2.5
6
6
4
6
3.5
3
9
3
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
6
1.5
6
4
4
9
2.5
4
6
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
3
14
9
1.5
14
8
8
15
2.5
10
12
7
16
3.5
3
19
4
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 24 16 5 3 55 - 19 53
2.
Юргорден
 23 13 3 7 36 - 27 42
3.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
4.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
5.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
6.
Мьельбю
 23 11 5 7 35 - 29 38
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 0:2 23 9 6 8 46 - 42 33
10.
Броммапойкарна
 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 23 6 5 12 25 - 35 23
13.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
14.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 11 10 0 1 29 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 0:2 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
Хеккен
 0:2 11 4 3 4 18 - 20 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
  • 48'
    Берг Оливер сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    Хеккен
    1.53
    6.00
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    90.00
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