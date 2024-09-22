Тур: 23. Стадион: Эледа.
0'
1:0
7' ГолКристиансен Андерс
39' Желтая карточкаКристиансен Андерс
45' Желтая карточкаПенья Серхио
2:0
48' ГолКристиансен Андерс
Ход матча
45'
48'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
16
Берг
Оливер
38
Болин
Уго
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Мальмё
Хеккен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
51
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.41
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13
|0.54
|Ботхейм Эрик
|10 (1)
|0.42
|Болин Уго
|7
|0.29
|Нанаси Себастьян
|6
|0.25
|Кристиансен Андерс
|5
|0.21
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.08
|Рикс Сёрен
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|8 (1)
|0.35
|Инусса Зейдан
|6
|0.26
|Лаюни Амор
|5
|0.22
|Хрстич Срджан
|5
|0.22
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.17
|Линдберг Юлиус
|4
|0.17
|Рюгор Миккель
|3
|0.13
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.09
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
8
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
24
23
Мальмё
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Хеккен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
4
16%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
4
16%
5
31%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
24%
2
13%
76-90
Пропущено
6
20
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
17%
5
25%
1-15
3
50%
2
10%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
26
28
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
9
35%
6
21%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Забито
51
44
24 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
8
16%
3
7%
1-15
4
8%
7
16%
16-30
12
24%
8
18%
31-45
8
16%
12
27%
46-60
4
8%
6
14%
61-75
15
29%
29%
8
18%
76-90
Пропущено
21
42
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 20
1
5%
6
14%
1-15
4
19%
7
17%
16-30
5
24%
5
12%
31-45
3
14%
11
26%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
24%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0
Результаты матчей
Мальмё
Хеккен
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
5
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
3
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
111
73
84
46
66
46
39
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
82
76
64
49
46
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
193
149
148
815
1012
716
319
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|24
|16
|5
|3
|55 - 19
|53
|2.
|23
|13
|3
|7
|36 - 27
|42
|3.
|23
|12
|5
|6
|38 - 21
|41
|4.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|5.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|7.
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|0:2
|23
|9
|6
|8
|46 - 42
|33
|10.
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|23
|6
|5
|12
|25 - 35
|23
|13.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|14.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|15.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|16.
|23
|5
|3
|15
|20 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|10
|0
|1
|29 - 4
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|0:2
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|0:2
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7