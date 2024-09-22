Тур: 23. Стадион: Эледа. Зрители: 19856
0'
1:0
7' ГолКристиансен Андерс
39' Желтая карточкаКристиансен Андерс
45' Желтая карточкаПенья Серхио
2:0
48' ГолКристиансен Андерс
3:0
80' ГолТелин Исаак
4:0
83' ГолБотхейм Эрик
85' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
90'+4
Ход матча
45'
48'
80'
3:0
83'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
16
Берг
Оливер
38
Болин
Уго
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Мальмё
Хеккен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
51
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.41
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|14
|0.58
|Ботхейм Эрик
|11 (1)
|0.46
|Болин Уго
|7
|0.29
|Нанаси Себастьян
|6
|0.25
|Кристиансен Андерс
|5
|0.21
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.08
|Рикс Сёрен
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|8 (1)
|0.35
|Инусса Зейдан
|6
|0.26
|Лаюни Амор
|5
|0.22
|Хрстич Срджан
|5
|0.22
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.17
|Линдберг Юлиус
|4
|0.17
|Рюгор Миккель
|3
|0.13
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.09
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
8
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
24
23
Мальмё
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Хеккен
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
29
16
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
5
17%
5
31%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
8
28%
2
13%
76-90
Пропущено
6
24
5 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
17%
6
25%
1-15
3
50%
2
8%
16-30
1
17%
2
8%
31-45
1
17%
6
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
8
33%
76-90
Забито
26
28
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
4
15%
7
25%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
9
35%
6
21%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Забито
55
44
25 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
9
16%
3
7%
1-15
4
7%
7
16%
16-30
12
22%
8
18%
31-45
9
16%
12
27%
46-60
4
7%
6
14%
61-75
17
31%
8
18%
76-90
Пропущено
21
46
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 15
13 Не пропускали 21
1
5%
7
15%
1-15
4
19%
7
15%
16-30
5
24%
5
11%
31-45
3
14%
12
26%
46-60
3
14%
4
9%
61-75
5
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0
Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0
Результаты матчей
Мальмё
Хеккен
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
3
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
83
84
56
66
56
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
83
76
65
49
47
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
194
159
149
915
1013
816
320
420
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7