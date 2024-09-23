Тур: 24.
Ход матча
5'
0:1
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Сандвикен
Дегерфорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.29
|James Kirby
|7
|0.29
|Calvin Kabuye
|6
|0.25
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.21
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.13
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.08
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.54
|Линдгрен Густав
|9 (2)
|0.38
|Абдулла Пашанг
|5
|0.21
|Хольмен Кевин
|2
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Линделль Эрик
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Kasper Harletun
|2
|0
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Линдгрен Густав
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Дегерфорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дегерфорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
12
24
Сандвикен
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
17% (4)
30% (7)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
4%
4
24%
61-75
11
48%
3
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
33%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
14
25
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Забито
37
42
13 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 0
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
15
41%
10
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
4
14%
6
27%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
6
21%
7
32%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
4
14%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Дегерфорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3
ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Результаты матчей
Сандвикен
Дегерфорс
Точный счет
3:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
84
47
39
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
1211
419
518
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|13
|8
|3
|43 - 22
|47
|2.
|23
|12
|6
|5
|37 - 25
|42
|3.
|0:0
|24
|10
|9
|5
|36 - 21
|39
|4.
|23
|10
|7
|6
|30 - 23
|37
|5.
|24
|10
|7
|7
|26 - 19
|37
|6.
|0:1
|24
|10
|6
|8
|38 - 29
|36
|7.
|24
|9
|6
|9
|28 - 34
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|37 - 33
|32
|9.
|23
|8
|6
|9
|25 - 28
|30
|10.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|29 - 30
|28
|11.
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|12.
|24
|7
|6
|11
|35 - 36
|27
|13.
|0:0
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|19 - 32
|25
|15.
|23
|6
|6
|11
|32 - 44
|24
|16.
|24
|5
|7
|12
|18 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|0:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|8.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|12.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|12
|3
|3
|6
|7 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|3.
|1:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|7.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 18
|12
|10.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|16.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7