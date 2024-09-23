Тур: 24.
0'
0:1
5' ГолВукоевич Диян
45' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
45' Желтая карточкаKasper Harletun
87' Желтая карточкаЛиндгрен Густав
90' Желтая карточкаМартенссон Йохан
90'+8
Ход матча
5'
0:1
45'
87'
90'
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Сандвикен
Дегерфорс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.29
|James Kirby
|7
|0.29
|Calvin Kabuye
|6
|0.25
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.21
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.13
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.08
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13
|0.54
|Линдгрен Густав
|9 (2)
|0.38
|Абдулла Пашанг
|5
|0.21
|Хольмен Кевин
|2
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Линделль Эрик
|2
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Elias Pihlstrom
|1
|0.04
|Mamadouba Diaby
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Alper Demirol
|1
|0.04
|Teo Groenborg
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Бишис Джейми
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|4
|0
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Kasper Harletun
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Линдгрен Густав
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Дегерфорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
12
24
Сандвикен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
13%
4
22%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
11
48%
3
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
40%
4
36%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
14
25
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Забито
37
43
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 0
4
11%
5
12%
1-15
4
11%
10
23%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
15
41%
10
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
17%
6
27%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
6
20%
7
32%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
4
13%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Дегерфорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3
ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3
Результаты матчей
Сандвикен
Дегерфорс
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
84
48
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1410
1212
420
519
222
222
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7