  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Сандвикен
0:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
5' Гол
Вукоевич Диян
45' Желтая карточка
Сёдерберг Даниэль
45' Желтая карточка
Kasper Harletun
87' Желтая карточка
Линдгрен Густав
90' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
90'+8
1
Якобссон
Феликс
4
Jonathan
Karlsson
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
45
Kasper
Harletun
17
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
7
Calvin
Kabuye
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
30
Amin
Al-Hamawi
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
18
Teo
Groenborg
20
Гравиус
Христос
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
Сандвикен
4-3-1-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Сандвикен
Дегерфорс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 7 0.29
James Kirby 7 0.29
Calvin Kabuye 6 0.25
Amin Al-Hamawi 5 0.21
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.13
Юсеф Мохаммед I 2 0.08
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Kasper Harletun 0 0
Adam Kiani 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 0.54
Линдгрен Густав 9 (2) 0.38
Абдулла Пашанг 5 0.21
Хольмен Кевин 2 0.08
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Линделль Эрик 2 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Elias Pihlstrom 1 0.04
Mamadouba Diaby 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Alper Demirol 1 0.04
Teo Groenborg 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Бишис Джейми 1 0.04
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Rasmus Forsell 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 4 0
Jonathan Karlsson 3 0
Джуниор Джон 3 0
Kasper Harletun 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Liam Vaboe 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 4 1
Ольссон Себастьян II 5 0
Линдгрен Густав 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Teo Groenborg 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Дегерфорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8
Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

12
24
Сандвикен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
13%
4
22%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
11
48%
3
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
40%
4
36%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

14
25
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
7%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
14%
4
16%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Забито

37
43
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 0
4
11%
5
12%
1-15
4
11%
10
23%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
15
41%
10
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

30
22
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
17%
6
27%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
6
20%
7
32%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
4
13%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0
ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Дегерфорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3
ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3

Результаты матчей

Сандвикен
Дегерфорс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:2
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
8
4
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
1.5
12
12
4
20
2.5
5
19
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 23 12 6 5 37 - 25 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 23 10 7 6 30 - 23 37
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
8.
Эргрюте
 23 9 5 9 37 - 33 32
9.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 23 6 6 11 32 - 44 24
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Kasper Harletun получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Сёдерберг Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Rasmus Forsell сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сандвикен 0:1 Дегерфорс онлайн

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