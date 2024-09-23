Тур: 24.
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Оддевольд
Эребру
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|0.46
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.17
|Крезич Даниэль
|2
|0.08
|Gabriel Sandberg
|2
|0.08
|Linus Tornblad
|1
|0.04
|Oscar Berntsson
|1
|0.04
|Noa Bernhardtz
|1
|0.04
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.04
|Alexander Almqvist
|1
|0.04
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.04
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.5
|Ясин Ахмед
|3
|0.13
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|2
|0.08
|Андерссон Эрик
|2
|0.08
|Гваргис Питер
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Бакман Виктор
|1
|0.04
|Крона Себастьян
|1
|0.04
|Adam Bark
|1
|0.04
|Elias Barsoum
|1
|0.04
|Hamse Shagaxle
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|7
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Alexander Almqvist
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Adam Engelbrektsson
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|7
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|1
|Хольмберг Карл
|3
|0
|Бакман Виктор
|3
|0
|Tobias Bjoernstad
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Андерссон Эрик
|1
|0
|Ясин Ахмед
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
7
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
9
19
Оддевольд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Эребру
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Забито
14
19
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
8
42%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
7
50%
3
16%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
5
50%
76-90
Забито
26
29
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
3
10%
31-45
3
12%
10
34%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
10
38%
6
21%
76-90
Пропущено
39
30
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
9
23%
2
7%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
10
26%
5
17%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
7
18%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0
Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2
Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1
Результаты матчей
Оддевольд
Эребру
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
159
915
816
222
420
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7