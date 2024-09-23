  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Оддевольд
0:0
Конец матча
Эребру
0'
90' Желтая карточка
Alexander Almqvist
90'+8
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
21
Alexander
Almqvist
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
18
Gustav
Forssell
1
Пальссон
Мальте
15
Бергмарк
Никлас
12
Theodor
Hansemon
5
Модиг
Йеспер
11
Кроон
Самуэль
27
Вальгейрссон
Вальгейр
70
Андерссон
Эрик
6
Крона
Себастьян
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
99
Ясин
Ахмед
Оддевольд
3-5-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Оддевольд
Эребру

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 11 (1) 0.46
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.17
Крезич Даниэль 2 0.08
Gabriel Sandberg 2 0.08
Linus Tornblad 1 0.04
Oscar Berntsson 1 0.04
Noa Bernhardtz 1 0.04
Philip Engelbrektsson 1 0.04
Alexander Almqvist 1 0.04
Olle Kjellman Olblad 1 0.04
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.5
Ясин Ахмед 3 0.13
Tobias Bjoernstad 2 0.08
Саид Мохаммед 2 0.08
Андерссон Эрик 2 0.08
Гваргис Питер 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Бакман Виктор 1 0.04
Крона Себастьян 1 0.04
Adam Bark 1 0.04
Elias Barsoum 1 0.04
Hamse Shagaxle 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 7 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Alexander Almqvist 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Adam Engelbrektsson 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 7 1
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 1
Хольмберг Карл 3 0
Бакман Виктор 3 0
Tobias Bjoernstad 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Андерссон Эрик 1 0
Ясин Ахмед 1 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
7
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эребру
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

9
19
Оддевольд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Эребру
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90

Забито

14
19
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
8
42%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
7
50%
3
16%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
5
50%
76-90

Забито

26
29
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
3
10%
31-45
3
12%
10
34%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
10
38%
6
21%
76-90

Пропущено

39
30
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
9
23%
2
7%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
10
26%
5
17%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
7
18%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0
Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эребру - Сандвикен 1:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Сундсвалль 0:0 Утсиктенс - Эребру 3:2
Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1

Результаты матчей

Оддевольд
Эребру

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
15
9
9
15
1.5
8
16
2
22
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 23 12 6 5 37 - 25 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 23 10 7 6 30 - 23 37
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
8.
Эргрюте
 23 9 5 9 37 - 33 32
9.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 23 6 6 11 32 - 44 24
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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