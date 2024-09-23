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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 21'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хальмстад
4.40
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4.30
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6.95
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Все Коэффициенты
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
14
Норлин
Густаф
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
9
Скеллеруп
Лаурс
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
11
William
Granath
Гётеборг
4-2-3-1
Хальмстад
5-4-1

История личных встреч

Гётеборг
Хальмстад

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

25 матчей

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 1 победа

История матчей

А
1:0
ТМК
0:1
А
0:0
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.82
0.64

Среднее время на гол

110
140

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.3
Норлин Густаф 3 0.13
Thomas Santos 2 0.09
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0.09
Муколли Арбнор 2 0.09
Петтерссон Оскар 2 0.09
Тордарсон Колбейнн 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Скеллеруп Лаурс 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.22
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.17
William Granath 3 0.13
Viktor Granath 2 0.09
Офосу-Айе Фил 2 0.09
Сведберг Джонатан 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 5 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Багер Йонас 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Крузе Давид 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 5 0
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
7
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хальмстад
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

11
11
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Хальмстад
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
50% (11)
45% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
8
29%
16-30
7
47%
4
14%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Забито

26
24
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
8%
6
25%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
6
23%
3
13%
76-90

Пропущено

33
39
13 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
1
3%
8
21%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
12
36%
6
15%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
9
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2
Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Хальмстад
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2
ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2

Результаты матчей

Гётеборг
Хальмстад

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
5
17
3
19
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 23 13 3 7 36 - 27 42
3.
Хаммарбю
 23 12 5 6 38 - 21 41
4.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
5.
АИК
 23 12 3 8 35 - 35 39
6.
Мьельбю
 23 11 5 7 35 - 29 38
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 23 9 6 8 46 - 44 33
10.
Броммапойкарна
 23 6 9 8 38 - 44 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 23 6 5 12 25 - 35 23
13.
Гётеборг
 0:0 23 5 8 10 24 - 35 23
14.
Хальмстад
 0:0 23 7 1 15 23 - 40 22
15.
Кальмар
 23 6 3 14 30 - 47 21
16.
Вестерос
 23 5 3 15 20 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 0:0 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 0:0 12 2 5 5 9 - 16 11
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
АИК
 12 5 2 5 14 - 24 17
6.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
Хеккен
 11 4 3 4 18 - 22 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 0:0 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 0:0 12 2 1 9 10 - 29 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Гётеборг
Ничья
Хальмстад
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