Тур: 23. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
Гётеборг
Хальмстад
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
25 матчей
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.82
0.64
Среднее время на гол
110
140
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.3
|Норлин Густаф
|3
|0.13
|Thomas Santos
|2
|0.09
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0.09
|Муколли Арбнор
|2
|0.09
|Петтерссон Оскар
|2
|0.09
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.22
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.17
|William Granath
|3
|0.13
|Viktor Granath
|2
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|5
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
7
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хальмстад
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
11
11
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Хальмстад
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
50% (11)
45% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
8
29%
16-30
7
47%
4
14%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Забито
26
24
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
8%
6
25%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
15%
5
21%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
6
23%
3
13%
76-90
Пропущено
33
39
13 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
1
3%
8
21%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
12
36%
6
15%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
9
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2
Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Хальмстад
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2
ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Результаты матчей
Гётеборг
Хальмстад
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
110
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
148
517
517
319
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|5
|3
|57 - 19
|53
|2.
|23
|13
|3
|7
|36 - 27
|42
|3.
|23
|12
|5
|6
|38 - 21
|41
|4.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|5.
|23
|12
|3
|8
|35 - 35
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|35 - 29
|38
|7.
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|23
|9
|6
|8
|46 - 44
|33
|10.
|23
|6
|9
|8
|38 - 44
|27
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 48
|26
|12.
|23
|6
|5
|12
|25 - 35
|23
|13.
|0:0
|23
|5
|8
|10
|24 - 35
|23
|14.
|0:0
|23
|7
|1
|15
|23 - 40
|22
|15.
|23
|6
|3
|14
|30 - 47
|21
|16.
|23
|5
|3
|15
|20 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|31 - 4
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|0:0
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|0
|4
|23 - 16
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|5
|2
|5
|14 - 24
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|18 - 22
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|0:0
|12
|2
|1
|9
|10 - 29
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7