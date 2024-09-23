Тур: 23. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 16065
0'
32' Желтая карточкаЭйольфссон Гисли
0:0
68' Не забитый пенальтиЛундквист Рамон-Паскаль
0:1
78' ГолYannick Agnero
1:1
89' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
90'+7
Ход матча
32'
68'
78'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
12 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
Гётеборг
Хальмстад
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
25 матчей
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.82
0.64
Среднее время на гол
110
140
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.3
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.13
|Норлин Густаф
|3
|0.13
|Thomas Santos
|2
|0.09
|Муколли Арбнор
|2
|0.09
|Петтерссон Оскар
|2
|0.09
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.22
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.17
|William Granath
|3
|0.13
|Viktor Granath
|2
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Yannick Agnero
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|5
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Хальмстад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
8
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хальмстад
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
11
11
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Хальмстад
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
52% (12)
43% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
9%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
8
28%
16-30
7
44%
4
14%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
5
31%
7
24%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Забито
27
25
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
2
7%
6
24%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
7
26%
4
16%
76-90
Пропущено
34
40
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
1
3%
8
20%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
12
35%
6
15%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
10
29%
29%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2
Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Хальмстад
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2
ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Результаты матчей
Гётеборг
Хальмстад
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
111
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
47
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
518
518
320
320
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7