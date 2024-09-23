Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
20'
19
Yaqub
Finey
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Сундсвалль
Эстер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.14
Среднее время на гол
39
78
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Норд Густав
|2
|0.08
|Паломино Марсело
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|8
|0.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|7
|0.29
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.17
|Родич Владимир
|4
|0.17
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Люнг Даниэль
|3
|0.13
|Lukas Bergqvist
|2
|0.08
|Кричак Иван
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Kevin Jansson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эстер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
6
Сундсвалль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
3
22
Сундсвалль
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (12)
39% (9)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Эстер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
8
28
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
7
32%
76-90
Пропущено
19
8
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
7
37%
2
25%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90
Забито
20
35
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
4
20%
4
11%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
6
30%
4
11%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
12
34%
76-90
Пропущено
31
22
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
3
14%
1-15
8
26%
5
23%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
10
32%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1
Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
Результаты матчей
Сундсвалль
Эстер
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
38
75
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
74
210
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
176
518
1211
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|13
|8
|3
|43 - 22
|47
|2.
|23
|12
|6
|5
|37 - 25
|42
|3.
|0:0
|24
|10
|9
|5
|36 - 21
|39
|4.
|23
|10
|7
|6
|30 - 23
|37
|5.
|24
|10
|7
|7
|26 - 19
|37
|6.
|0:1
|24
|10
|6
|8
|38 - 29
|36
|7.
|24
|9
|6
|9
|28 - 34
|33
|8.
|23
|9
|5
|9
|37 - 33
|32
|9.
|23
|8
|6
|9
|25 - 28
|30
|10.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|29 - 30
|28
|11.
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|12.
|24
|7
|6
|11
|35 - 36
|27
|13.
|0:0
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|19 - 32
|25
|15.
|23
|6
|6
|11
|32 - 44
|24
|16.
|24
|5
|7
|12
|18 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|0:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|8.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|11.
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|12.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|12
|3
|3
|6
|7 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|3.
|1:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|7.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 18
|12
|10.
|0:1
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|16.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7