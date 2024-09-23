  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 21'
Эстер
0'
7' Желтая карточка
Hugo Aviander
20' Желтая карточка

Ход матча

7'
Hugo Aviander
 
20'
 
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эстер
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Все Коэффициенты
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
23
Hugo
Aviander
8
Marc
Manchon
15
Паломино
Марсело
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
19
Yaqub
Finey
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Сегер
Давид
8
Kevin
Jansson
18
Люнг
Даниэль
9
Сёдерберг
Никлас
20
Алиев
Алибек
Сундсвалль
3-5-2
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Эстер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
4:0
С
2:3
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.14

Среднее время на гол

39
78

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 6 (1) 0.25
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 3 0.13
Норд Густав 2 0.08
Паломино Марсело 1 0.04
Monir Jelassi 1 0.04
Бурман Маркус 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 8 0.33
Бергмарк-Виберг Адам 7 0.29
Мёрфельт Альбин 4 0.17
Родич Владимир 4 0.17
Сегер Давид 3 0.13
Люнг Даниэль 3 0.13
Lukas Bergqvist 2 0.08
Кричак Иван 2 0.08
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 1 0.04
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Monir Jelassi 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Yaqub Finey 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Край Антон 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кусу Манассе 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Kevin Jansson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эстер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
6
Сундсвалль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

3
22
Сундсвалль
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (12)
39% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Эстер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

8
28

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
7
32%
76-90

Пропущено

19
8
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
7
37%
2
25%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90

Забито

20
35
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
4
20%
4
11%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
6
30%
4
11%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
7
35%
12
34%
76-90

Пропущено

31
22
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
3
14%
1-15
8
26%
5
23%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
10
32%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1
Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2

Результаты матчей

Сундсвалль
Эстер

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
7
5
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
12
11
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:0 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 23 12 6 5 37 - 25 42
3.
Эстер
 0:0 24 10 9 5 36 - 21 39
4.
Хельсинборг
 23 10 7 6 30 - 23 37
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 0:1 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
8.
Эргрюте
 23 9 5 9 37 - 33 32
9.
Утсиктенс
 23 8 6 9 25 - 28 30
10.
Эребру
 0:0 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 23 7 6 10 24 - 32 27
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 0:0 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 0:0 24 6 7 11 19 - 32 25
15.
Гефле
 23 6 6 11 32 - 44 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:0 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 0:1 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 0:0 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 0:0 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
7.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
8.
Сундсвалль
 0:0 12 5 4 3 14 - 12 19
9.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 0:0 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 11 4 3 4 19 - 20 15
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 1:0 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Эргрюте
 11 4 3 4 16 - 16 15
6.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
7.
Эстер
 0:0 12 3 5 4 14 - 13 14
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 0:1 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 0:0 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 0:0 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Сундсвалль
 0:0 12 1 3 8 5 - 20 6
16.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Hugo Aviander получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эстер
4.60
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3.90
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