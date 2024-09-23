Тур: 24.
0:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаHugo Aviander
20' Желтая карточкаKevin Jansson
0:1
58' ГолЛюнг Даниэль
70' Желтая карточкаБенгтссон Йохан
0:2
90' ГолАлиев Алибек
90'+8
Ход матча
20'
58'
70'
90'
19
Yaqub
Finey
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Сундсвалль
Эстер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.29
1.14
Среднее время на гол
39
78
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|6 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Норд Густав
|2
|0.08
|Паломино Марсело
|1
|0.04
|Monir Jelassi
|1
|0.04
|Бурман Маркус
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|9
|0.38
|Бергмарк-Виберг Адам
|7
|0.29
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.17
|Люнг Даниэль
|4
|0.17
|Родич Владимир
|4
|0.17
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Lukas Bergqvist
|2
|0.08
|Кричак Иван
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|1
|0.04
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Monir Jelassi
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Hugo Aviander
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эстер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
6
Сундсвалль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
3
22
Сундсвалль
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Эстер
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
8
28
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
5
36%
2
14%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
7
32%
76-90
Пропущено
19
8
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
7
37%
2
25%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90
Забито
20
37
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
4
20%
4
11%
1-15
1
5%
5
14%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
6
30%
5
14%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
7
35%
13
35%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
15%
3
14%
1-15
8
24%
5
23%
16-30
3
9%
4
18%
31-45
3
9%
2
9%
46-60
3
9%
4
18%
61-75
11
33%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1
Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
Результаты матчей
Сундсвалль
Эстер
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
7 раз 29%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
75
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
84
210
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
186
519
1311
222
420
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7