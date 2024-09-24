  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Утсиктенс
0:0
Первый тайм: 45+'
Эргрюте
0'
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эргрюте
2.70
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3.20
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Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
22
Predrag
Randjelovic
II
15
Suleman
Zurmati
8
Фальцетас
Александр
7
Бом
Карл
20
Kalipha
Jawla
9
Лима
Лукас
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
21
Кенндал
Уильям
19
Андреассон
Антон
20
Трпчевски
Филип
31
Абукар
Айдарус
Утсиктенс
4-4-2
Эргрюте
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Эргрюте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
ТМК
1:2
С
2:2
ТМК
3:0
С
2:1
ТМК
0:2
С
0:1
С
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 6 (1) 0.25
Лима Лукас 5 0.21
Бук Робин 4 (1) 0.17
Моенза Малкольм 2 0.08
Фальцетас Александр 2 0.08
Бом Карл 2 0.08
Albin Skoglund 2 0.08
Мохидин Аллан 1 0.04
Predrag Randjelovic II 1 0.04
Брандт Йеспер 1 0.04
Мартинссон Фредрик 0 0
Erik Westermark 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.25
Noah Christoffersson 5 0.21
Азулай Джонатан 4 (4) 0.17
Абукар Айдарус 3 0.13
Свенссон Уильям 3 0.13
Люндберг Виктор 3 0.13
Муянич Амел 2 0.08
Андреассон Антон 2 0.08
Дальквист Исак 2 0.08
Дюрестам Микаэль 2 0.08
Полсон Дэниел 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 6 0
Фальцетас Александр 6 0
Predrag Randjelovic II 6 0
Брандт Йеспер 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Albin Skoglund 5 0
Родеблад Лове Кевин 5 0
Suleman Zurmati 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Daniel Hermansson 1 1
Бом Карл 2 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Jaheem Burke 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 7 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

9
17
Утсиктенс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
6
29%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
5
38%
2
12%
76-90

Забито

26
37
13 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
3
12%
3
8%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
23%
7
19%
31-45
7
27%
7
19%
46-60
2
8%
3
8%
61-75
4
15%
8
22%
76-90

Пропущено

27
33
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
2
7%
3
9%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
6
22%
6
18%
61-75
9
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2
Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3
Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Эргрюте

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
11
12
2
21
2.5
6
17
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 0:1 24 12 6 6 37 - 26 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 1:0 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Эргрюте
 0:0 24 9 6 9 37 - 33 33
8.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
9.
Утсиктенс
 0:0 24 8 7 9 25 - 28 31
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 0:0 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 0:0 24 6 7 11 32 - 44 25
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 0:0 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 18 - 14 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Эргрюте
 0:0 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 0:0 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 1:0 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:0 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 0:0 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 0:0 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Эстерсунд
 0:0 12 1 3 8 8 - 19 6
16.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эргрюте
2.70
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3.50
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3.20
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