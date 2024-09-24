Тур: 24.
0'
62' Желтая карточкаФайе Абдулайе
0:1
73' ГолКенндал Уильям
80' Желтая карточкаErik Westermark
80' Желтая карточкаКенндал Уильям
1:1
84' ГолЛима Лукас
88' Желтая карточкаМуянич Амел
90'+8
Ход матча
62'
73'
0:1
80'
80'
84'
1:1
88'
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
-
-
-
14 Wiggo Hjort
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Утсиктенс
Эргрюте
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|6
|0.25
|Трпчевски Филип
|6 (1)
|0.25
|Бук Робин
|4 (1)
|0.17
|Моенза Малкольм
|2
|0.08
|Бом Карл
|2
|0.08
|Фальцетас Александр
|2
|0.08
|Albin Skoglund
|2
|0.08
|Мохидин Аллан
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.04
|Брандт Йеспер
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.25
|Noah Christoffersson
|5
|0.21
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.17
|Абукар Айдарус
|3
|0.13
|Свенссон Уильям
|3
|0.13
|Люндберг Виктор
|3
|0.13
|Муянич Амел
|2
|0.08
|Андреассон Антон
|2
|0.08
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Кенндал Уильям
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|6
|0
|Фальцетас Александр
|6
|0
|Predrag Randjelovic II
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Родеблад Лове Кевин
|5
|0
|Suleman Zurmati
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Daniel Hermansson
|1
|1
|Бом Карл
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|8
|0
|Муянич Амел
|4
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
7
Утсиктенс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
9
17
Утсиктенс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
7
47%
0
0%
61-75
4
27%
7
41%
76-90
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
6
29%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
5
38%
2
12%
76-90
Забито
27
38
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
3
11%
3
8%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
22%
7
18%
31-45
7
26%
7
18%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Пропущено
28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 18
2
7%
3
9%
1-15
5
18%
4
12%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
7
25%
6
18%
61-75
9
32%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2
Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3
Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Эргрюте
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
66
210
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
204
717
1113
222
618
123
123
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8