  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Ландскруна
0:1
Второй тайм: 65'
Хельсинборг
0'
32' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
32' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
0:1
39' Гол
Лупер Вильгельм
44' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
44' Желтая карточка
Силисуфай Эди
62' Желтая карточка
Adrian Svanback
62' Желтая карточка
Max Nilsson
64' Желтая карточка

Ход матча

32'
Gustaf Bruzelius
 
32'
 
Биркфельдт Йон
39'
0:1
Лупер Вильгельм
(Олссон Деннис)
44'
 
Lukas Kjellnaes
44'
Силисуфай Эди
 
62'
 
Adrian Svanback
62'
Max Nilsson
 
64'
 
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Хельсинборг
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
5
Сахпекидис
Филип
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
9
Сильверхолт
Тейлор
27
Benjamin
Acquah
Ландскруна
4-3-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Хельсинборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
ШК
2:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.29
Дзабич Робин 4 0.17
Vincent Sundberg 4 0.17
Kofi Fosuhene Asare 4 0.17
Эгнелль Адам 4 0.17
Max Nilsson 3 0.13
Samuel Burakovsky 3 0.13
Карлссон Виктор 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.04
Rassa Rahmani 1 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 9 (3) 0.38
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.25
Benjamin Acquah 3 0.13
Ervin Gigovac 2 0.08
Биркфельдт Йон 2 0.08
Adrian Svanback 2 0.08
Milan Rasmussen 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 5 0
Max Nilsson 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Philip Andersson I 4 0
Эгнелль Адам 3 0
Gustaf Bruzelius 3 0
Vincent Sundberg 3 0
Constantino Capotondi 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Christian Stark 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 7 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Лупер Вильгельм 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Олссон Деннис 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Adrian Svanback 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
0
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хельсинборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
10
Ландскруна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
5
26%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
7
37%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
1
10%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

37
29
21 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
10
27%
3
10%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
7
19%
9
31%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
5
14%
6
21%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
7
28%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3
Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3
Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1

Результаты матчей

Ландскруна
Хельсинборг

Точный счет

0:0
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
7 раз 30%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
2
10
3
8
2.5
1
11
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
6
5
4
8
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
10
13
1.5
8
15
7
16
2.5
7
16
3
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 0:1 24 12 6 6 37 - 26 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 1:0 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Эргрюте
 0:0 24 9 6 9 37 - 33 33
8.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
9.
Утсиктенс
 0:0 24 8 7 9 25 - 28 31
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 0:0 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 0:0 24 6 7 11 32 - 44 25
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 0:0 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 18 - 14 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Эргрюте
 0:0 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 0:0 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 1:0 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:0 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 0:0 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 0:0 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Эстерсунд
 0:0 12 1 3 8 8 - 19 6
16.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Максим Нильссон получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Adrian Svanbaeck получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Силисуфай Эди получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Lukas Kjellnaes получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Хельсинборг
8.00
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3.80
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3.65
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