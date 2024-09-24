Тур: 24.
0:1
Второй тайм: 65'
0'
32' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
32' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
0:1
39' ГолЛупер Вильгельм
44' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
44' Желтая карточкаСилисуфай Эди
62' Желтая карточкаAdrian Svanback
62' Желтая карточкаMax Nilsson
Ход матча
32'
32'
39'
0:1
44'
44'
62'
62'
64'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Ландскруна
Хельсинборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.29
|Дзабич Робин
|4
|0.17
|Vincent Sundberg
|4
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.17
|Эгнелль Адам
|4
|0.17
|Max Nilsson
|3
|0.13
|Samuel Burakovsky
|3
|0.13
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Rassa Rahmani
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.38
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.25
|Benjamin Acquah
|3
|0.13
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Adrian Svanback
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Max Nilsson
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Christian Stark
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Adrian Svanback
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
0
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хельсинборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
10
Ландскруна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
5
26%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
7
37%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
1
10%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
37
29
21 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
10
27%
3
10%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
7
19%
9
31%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
5
14%
6
21%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
7
28%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3
Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3
Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Результаты матчей
Ландскруна
Хельсинборг
Точный счет
0:0
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
3
7 раз 30%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
56
210
38
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
65
48
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
1013
815
716
716
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|8
|3
|43 - 22
|47
|2.
|0:1
|24
|12
|6
|6
|37 - 26
|42
|3.
|24
|11
|8
|5
|38 - 21
|41
|4.
|1:0
|24
|11
|7
|6
|31 - 23
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|26 - 19
|37
|6.
|24
|10
|6
|8
|38 - 29
|36
|7.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|37 - 33
|33
|8.
|24
|9
|6
|9
|28 - 34
|33
|9.
|0:0
|24
|8
|7
|9
|25 - 28
|31
|10.
|24
|7
|7
|10
|29 - 30
|28
|11.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|24 - 32
|28
|12.
|24
|7
|6
|11
|35 - 36
|27
|13.
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|32 - 44
|25
|15.
|24
|6
|6
|12
|19 - 34
|24
|16.
|24
|5
|7
|12
|18 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|13.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|1:0
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|16.
|12
|3
|3
|6
|7 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|8.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 18
|12
|10.
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|14.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|15.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
|16.
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7