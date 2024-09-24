Тур: 24.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
32' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
0:1
39' ГолЛупер Вильгельм
44' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
44' Желтая карточкаСилисуфай Эди
62' Желтая карточкаAdrian Svanback
62' Желтая карточкаMax Nilsson
64' Желтая карточкаЭгнелль Адам
79' Желтая карточкаChristian Stark
90'+8
Ход матча
32'
32'
39'
0:1
44'
44'
62'
62'
64'
79'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Ландскруна
Хельсинборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.29
|Дзабич Робин
|4
|0.17
|Vincent Sundberg
|4
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.17
|Эгнелль Адам
|4
|0.17
|Max Nilsson
|3
|0.13
|Samuel Burakovsky
|3
|0.13
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Rassa Rahmani
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.38
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.25
|Benjamin Acquah
|3
|0.13
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Adrian Svanback
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Vincent Sundberg
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
0
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хельсинборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
10
Ландскруна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Хельсинборг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
7
35%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
7
37%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
1
10%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
37
30
21 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
10
27%
3
10%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
7
19%
10
33%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
1
3%
61-75
5
14%
6
20%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
6
23%
5
21%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3
Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3
Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Результаты матчей
Ландскруна
Хельсинборг
Точный счет
0:0
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
7 раз 29%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
210
39
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
66
48
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
168
1014
816
717
717
321
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8