  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Гефле
0:0
Второй тайм: 73'
Эстерсунд
0'
4' Желтая карточка
Сульич Али
7' Желтая карточка
Адриан Самуэль
66' Желтая карточка
Энглунд Лео

Ход матча

4'
 
Сульич Али
7'
Адриан Самуэль
 
11'
Энглунд Лео
Йельте Якоб
 
66'
Энглунд Лео
 
69'
 
Хопкатт Джейми
Перри Небию
69'
 
Мусолитин Николай
Ahmed Bonnah
71'
Iu Ranera
Лагерфельдт Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Эстерсунд
4.30
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3.55
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3.75
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Все Коэффициенты
22
Нилльсон
Маттиас
7
Эдквист
Адриан
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
10
Samouil
Izountouemoi
35
Адриан
Самуэль
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
9
Йельте
Якоб
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
22
Ahmed
Bonnah
10
Simon
Marklund
7
Перри
Небию
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Гефле
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Эстерсунд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:3
ТМК
1:0
С
2:2
С
2:2
А
2:4
А
0:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.33
Constantino Capotondi 6 0.25
Энглунд Лео 6 (1) 0.25
Лундин Антон 3 0.13
Эдквист Адриан 3 0.13
Ройсхенберг Мартин 2 0.08
Лагерфельдт Лукас 2 0.08
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.21
Сульич Али 3 0.13
Ордоньес Аркимидес 3 0.13
Аджумани Янник 2 0.08
Брэндон Эрик 2 (2) 0.08
Мусолитин Николай 2 0.08
Спорронг Альбин 2 0.08
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 6 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 3 1
Лундин Антон 4 0
Рафаэль Йорк 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 4 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Эстерсунд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
7
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

5
15
Гефле
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Эстерсунд
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
48% (11)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
17%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

25
13
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
36%
7
54%
76-90
1
0%
0%

Забито

31
25
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
6
19%
7
28%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Пропущено

45
31
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
13%
0
0%
1-15
9
20%
3
10%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
2
4%
6
19%
61-75
12
27%
12
39%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1
Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2
Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1

Результаты матчей

Гефле
Эстерсунд

Точный счет

2:2
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
4
8
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
12
11
1.5
6
17
3
20
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 0:1 24 12 6 6 37 - 26 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 1:0 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Эргрюте
 0:0 24 9 6 9 37 - 33 33
8.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
9.
Утсиктенс
 0:0 24 8 7 9 25 - 28 31
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 0:0 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 0:0 24 6 7 11 32 - 44 25
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 0:0 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 18 - 14 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Эргрюте
 0:0 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 0:0 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 1:0 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:0 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 0:1 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 0:0 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 0:0 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 0:0 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Эстерсунд
 0:0 12 1 3 8 8 - 19 6
16.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Йельте Якоб уходит с поля. Энглунд Лео выходит вместо него
  • 7'
    Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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