Тур: 24.
0'
4' Желтая карточкаСульич Али
7' Желтая карточкаАдриан Самуэль
66' Желтая карточкаЭнглунд Лео
90' Желтая карточкаХопкатт Джейми
90'+5
Ход матча
4'
66'
90'
24
Рафаэль
Йорк
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
22
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
История личных встреч
Гефле
Эстерсунд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.33
|Constantino Capotondi
|6
|0.25
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.25
|Лундин Антон
|3
|0.13
|Эдквист Адриан
|3
|0.13
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.08
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.08
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.21
|Сульич Али
|3
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.13
|Аджумани Янник
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.08
|Мусолитин Николай
|2
|0.08
|Спорронг Альбин
|2
|0.08
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|6
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|3
|1
|Лундин Антон
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|4
|0
|Хопкатт Джейми
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Эстерсунд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
7
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
5
15
Гефле
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Эстерсунд
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
17%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
25
13
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
36%
7
54%
76-90
1
0%
0%
Забито
31
25
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
6
19%
7
28%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Пропущено
45
31
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
13%
0
0%
1-15
9
20%
3
10%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
2
4%
6
19%
61-75
12
27%
12
39%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1
Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2
Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1
Результаты матчей
Гефле
Эстерсунд
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
159
1212
618
321
222
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8