  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 24.
Гефле
0:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
4' Желтая карточка
Сульич Али
7' Желтая карточка
Адриан Самуэль
66' Желтая карточка
Энглунд Лео
90' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
90'+5
22
Нилльсон
Маттиас
7
Эдквист
Адриан
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
10
Samouil
Izountouemoi
35
Адриан
Самуэль
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
9
Йельте
Якоб
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
27
Ziad
Ghanoum
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
22
Ahmed
Bonnah
10
Simon
Marklund
7
Перри
Небию
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Гефле
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Эстерсунд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:3
ТМК
1:0
С
2:2
С
2:2
А
2:4
А
0:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.33
Constantino Capotondi 6 0.25
Энглунд Лео 6 (1) 0.25
Лундин Антон 3 0.13
Эдквист Адриан 3 0.13
Ройсхенберг Мартин 2 0.08
Лагерфельдт Лукас 2 0.08
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.21
Сульич Али 3 0.13
Ордоньес Аркимидес 3 0.13
Аджумани Янник 2 0.08
Брэндон Эрик 2 (2) 0.08
Мусолитин Николай 2 0.08
Спорронг Альбин 2 0.08
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 6 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 3 1
Лундин Антон 4 0
Рафаэль Йорк 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 4 0
Хопкатт Джейми 3 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Брэндон Эрик 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Эстерсунд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
7
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

5
15
Гефле
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Эстерсунд
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
17%
7
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

25
13
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
36%
7
54%
76-90
1
0%
0%

Забито

31
25
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
6
19%
7
28%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Пропущено

45
31
24 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
13%
0
0%
1-15
9
20%
3
10%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
2
4%
6
19%
61-75
12
27%
12
39%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1
Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2
Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1

Результаты матчей

Гефле
Эстерсунд

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
9
12
12
1.5
6
18
3
21
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 24 13 8 3 43 - 22 47
2.
Ландскруна
 24 12 6 6 37 - 26 42
3.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
4.
Хельсинборг
 24 11 7 6 31 - 23 40
5.
Браге
 24 10 7 7 26 - 19 37
6.
Сандвикен
 24 10 6 8 38 - 29 36
7.
Эргрюте
 24 9 6 9 38 - 34 33
8.
Треллеборг
 24 9 6 9 28 - 34 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 24 7 7 10 29 - 30 28
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 24 7 6 11 35 - 36 27
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Гефле
 24 6 7 11 32 - 44 25
15.
Сундсвалль
 24 6 6 12 19 - 34 24
16.
Сковде АИК
 24 5 7 12 18 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Браге
 12 6 3 3 16 - 10 21
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 18 - 14 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 12 5 2 5 21 - 17 17
12.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
13.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
15.
Хельсинборг
 12 3 6 3 10 - 12 15
16.
Сковде АИК
 12 3 3 6 7 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 12 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 12 4 2 6 13 - 18 14
8.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Варберг БоИС
 12 3 3 6 18 - 18 12
10.
Сандвикен
 12 2 5 5 14 - 20 11
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Гефле
 12 2 3 7 13 - 24 9
14.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
15.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
16.
Сундсвалль
 12 1 3 8 5 - 20 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (4)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Весь список
  • 69'
    Перри Небию уходит с поля. Хопкатт Джейми выходит вместо него
  • 66'
    Энглунд Лео получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Йельте Якоб уходит с поля. Энглунд Лео выходит вместо него
  • 7'
    Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Гефле 0:0 Эстерсунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный