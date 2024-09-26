Тур: 24. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
32' ГолЙоханссон Оскар
45' Желтая карточкаИнусса Зейдан
2:0
49' ГолЙоханссон Оскар
63' Желтая карточкаМаркус Карлссон
90'+7
Ход матча
32'
1:0
45'
49'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
20
Бесара
Нахир
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
-
-
38 Gent Elezaj
-
40 Adrian Lahdo
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
История личных встреч
Хаммарбю
Хеккен
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
24 матча
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.29
|Jusef Erabi
|7
|0.29
|Bazoumana Toure
|6
|0.25
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.17
|Пинас Шакилль
|4
|0.17
|Теки Тесфальдет
|3
|0.13
|Гюль Дениз
|3
|0.13
|Джуканович Виктор
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|8 (1)
|0.33
|Инусса Зейдан
|6
|0.25
|Лаюни Амор
|5
|0.21
|Хрстич Срджан
|5
|0.21
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.17
|Линдберг Юлиус
|4
|0.17
|Рюгор Миккель
|3
|0.13
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Хаммарбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
15
23
Хаммарбю
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Хеккен
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
7
30%
5
31%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
26
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
20%
7
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
8
31%
76-90
Забито
17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
12%
2
7%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
6
35%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Забито
40
44
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
5
13%
3
7%
1-15
7
18%
7
16%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
8
20%
12
27%
46-60
9
23%
6
14%
61-75
8
20%
8
18%
76-90
Пропущено
21
48
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 22
0
0%
7
15%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
4
19%
6
13%
31-45
4
19%
13
27%
46-60
4
19%
4
8%
61-75
4
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Хеккен
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
84
84
57
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
66
39
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1311
1410
816
1014
123
321
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7