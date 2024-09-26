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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
Хаммарбю
2:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
32' Гол
Йоханссон Оскар
45' Желтая карточка
Инусса Зейдан
2:0
49' Гол
Йоханссон Оскар
63' Желтая карточка
Маркус Карлссон
90'+7

Ход матча

32'
Йоханссон Оскар
(Бесара Нахир)
1:0
45'
 
Инусса Зейдан
46'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
49'
Йоханссон Оскар
(Bazoumana Toure)
2:0
62'
 
Северин Ниуль
Ларсен Ларс Олден
62'
 
Samuel Holm
Рюгор Миккель
63'
Маркус Карлссон
 
68'
 
Лоде Мариус
Ховланд Эвен
71'
Jusef Erabi
Бесара Нахир
 
71'
Хаммар Фредрик
Маджед Монтадер
 
77'
Странд Симон
Bazoumana Toure
 
79'
 
Дабо Понтус
Ромео Аман
90'
Gent Elezaj
Йоханссон Оскар
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
18
Маджед
Монтадер
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
11
Йоханссон
Оскар
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
8
Ларсен
Ларс
Олден
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Хаммарбю
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Хеккен

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

24 матча

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:1
ТМК
2:1
А
2:2
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.17

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.29
Jusef Erabi 7 0.29
Bazoumana Toure 6 0.25
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.17
Пинас Шакилль 4 0.17
Теки Тесфальдет 3 0.13
Гюль Дениз 3 0.13
Джуканович Виктор 2 0.08
Куртулус Эдвин 1 0.04
Саиди Абдельрахман 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 8 (1) 0.33
Инусса Зейдан 6 0.25
Лаюни Амор 5 0.21
Хрстич Срджан 5 0.21
Густафссон Симон 4 (1) 0.17
Линдберг Юлиус 4 0.17
Рюгор Миккель 3 0.13
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.13
Чилуфя Эдвард 2 0.08
Ромео Аман 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Samuel Holm 1 0.04
Jeremy Agbonifo 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Теки Тесфальдет 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Странд Симон 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8
Хаммарбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
23
Хаммарбю
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Хеккен
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
7
30%
5
31%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

10
26
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
20%
7
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
8
31%
76-90

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
12%
2
7%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
6
35%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Пропущено

11
22
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Забито

40
44
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
5
13%
3
7%
1-15
7
18%
7
16%
16-30
3
8%
8
18%
31-45
8
20%
12
27%
46-60
9
23%
6
14%
61-75
8
20%
8
18%
76-90

Пропущено

21
48
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 22
0
0%
7
15%
1-15
5
24%
7
15%
16-30
4
19%
6
13%
31-45
4
19%
13
27%
46-60
4
19%
4
8%
61-75
4
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3
Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Хеккен

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
8
4
5
7
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
13
11
1.5
14
10
8
16
2.5
10
14
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
Хаммарбю
 24 13 5 6 40 - 21 44
4.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 24 9 6 9 46 - 46 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 24 7 2 15 26 - 43 23
15.
Кальмар
 24 6 4 14 32 - 49 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
6.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 12 5 1 6 15 - 13 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Инусса Зейдан получил желтую карточку от судьи
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