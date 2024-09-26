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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
Хальмстад
2:2
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
7' Гол
Yannick Agnero
1:1
14' Гол
Исламович Дино
1:2
40' Гол
Исламович Дино
2:2
64' Гол
Сведберг Джонатан
75' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
90'+8
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
27
Ногейра
Винисиус
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
23
Yannick
Agnero
11
William
Granath
1
Бролин
Самуэль
25
Янссон
Рони
6
Шёстедт
Расмус
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
11
Ринг
Джонатан
9
Исламович
Дино
5
Хальберг
Мелькер
20
Красники
Дион
Хальмстад
3-4-3
Кальмар
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Кальмар

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

А
5:2
А
3:0
ТМК
0:3
А
2:0
А
0:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
2:0
ТМК
2:1
А
1:0
А
1:0
ТМК
2:0
А
1:3
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
1:0
А
2:2
А
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Среднее время на гол

83
130

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.77

Среднее время на гол

61
117

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
123

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.21
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.17
Viktor Granath 3 0.13
William Granath 3 0.13
Сведберг Джонатан 2 0.08
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Yannick Agnero 2 0.08
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 8 0.33
Скрабб Симон 6 (1) 0.25
Тренсков Якоб 5 0.21
Ринг Джонатан 4 0.17
Хальберг Мелькер 2 0.08
Йенсен Кевин 2 0.08
Саетра Ларс 2 0.08
Магаши Абдуссалам 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Vince Osuji 1 0.04
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ногейра Винисиус 5 0
Сведберг Джонатан 4 0
Ульссон Маркус 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 4 0
Исламович Дино 4 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Vince Osuji 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Ринг Джонатан 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
10
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

5
13
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
50% (12)
4% (1)
Кальмар
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

28
18

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
20%
9
56%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

13
25
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
6
46%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
1
8%
7
28%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
1
8%
3
12%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
33%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

29
23
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
8
28%
4
17%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Забито

27
33
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
7
26%
2
6%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
11
33%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
4
15%
5
15%
76-90

Пропущено

42
48
25 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
9
21%
7
15%
1-15
9
21%
6
13%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
3
7%
13
27%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
8
19%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1
ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2
Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2

Результаты матчей

Хальмстад
Кальмар

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
10
14
3
21
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
Хаммарбю
 24 13 5 6 40 - 21 44
4.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 24 9 6 9 46 - 46 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 24 7 2 15 26 - 43 23
15.
Кальмар
 24 6 4 14 32 - 49 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
6.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 12 5 1 6 15 - 13 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Скрабб Симон сделал результативную передачу.
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