Тур: 24. Стадион: Oerjans Vall.
0'
1:0
7' ГолYannick Agnero
1:1
14' ГолИсламович Дино
1:2
40' ГолИсламович Дино
2:2
64' ГолСведберг Джонатан
75' Желтая карточкаGabriel Wallentin
90'+8
Ход матча
7'
14'
1:1
40'
1:2
64'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
17
Боман
Андре
25
Янссон
Рони
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Хальмстад
Кальмар
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.69
Среднее время на гол
83
130
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.77
Среднее время на гол
61
117
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.27
0.73
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
123
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.21
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.17
|Viktor Granath
|3
|0.13
|William Granath
|3
|0.13
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Yannick Agnero
|2
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|8
|0.33
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.25
|Тренсков Якоб
|5
|0.21
|Ринг Джонатан
|4
|0.17
|Хальберг Мелькер
|2
|0.08
|Йенсен Кевин
|2
|0.08
|Саетра Ларс
|2
|0.08
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ногейра Винисиус
|5
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Ульссон Маркус
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Vince Osuji
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Ринг Джонатан
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
10
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
5
13
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
50% (12)
4% (1)
Кальмар
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
28
18
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
20%
9
56%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
13
25
10 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
6
46%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
16%
31-45
1
8%
7
28%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
1
8%
3
12%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
33%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Пропущено
29
23
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
8
28%
4
17%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
7
24%
6
26%
76-90
Забито
27
33
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
7
26%
2
6%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
11
33%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
4
15%
5
15%
76-90
Пропущено
42
48
25 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
9
21%
7
15%
1-15
9
21%
6
13%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
3
7%
13
27%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
8
19%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1
ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2
Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2
Результаты матчей
Хальмстад
Кальмар
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
57
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
210
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
618
1014
321
222
123
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7