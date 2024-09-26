Тур: 24. Стадион: Hitachi Energy Arena.
0'
0:1
21' ГолНорлин Густаф
57' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
58' Желтая карточкаКрузе Давид
1:1
66' ГолСаиди Абдельрахман
90'+7
Ход матча
21'
0:1
58'
66'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 10
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
44
Max
Larsson
10
Daniel
Ask
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Max LarssonЗащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Floris Smand
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Вестерос
Гётеборг
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|7 (1)
|0.29
|Ахлинви Маттео
|3
|0.13
|Оффия Генри
|3
|0.13
|Viktor Granath
|2
|0.08
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Patric Aaslund
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.29
|Норлин Густаф
|4
|0.17
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.13
|Thomas Santos
|2
|0.08
|Муколли Арбнор
|2
|0.08
|Петтерссон Оскар
|2
|0.08
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Marcus Linday
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|6
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
12
Вестерос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
6
6
Вестерос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Гётеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Пропущено
20
19
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
8
40%
5
26%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
1
5%
5
26%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
7
44%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
6
29%
7
25%
76-90
Пропущено
35
35
21 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
11%
1
3%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
11
31%
12
34%
31-45
8
23%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
5
14%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2
Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1
Результаты матчей
Вестерос
Гётеборг
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
102
110
48
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
186
519
519
123
321
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7