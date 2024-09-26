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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
Вестерос
1:1
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
21' Гол
Норлин Густаф
57' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
58' Желтая карточка
Крузе Давид
1:1
66' Гол
Саиди Абдельрахман
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Норлин Густаф
(Paulos Abraham)
57'
 
Тордарсон Колбейнн
58'
 
Крузе Давид
61'
 
Карлен Адам
Крузе Давид
61'
Йоханссон Саймон
Karl Gunnarsson
 
61'
Alexander Warneryd
Джебара Камиль
 
66'
Саиди Абдельрахман
(Daniel Ask)
1:1
75'
 
Вендт Оскар
Трондсен Андерс
79'
Вернерссон Виктор
Бузаине Элиас
 
84'
 
Карлстранд Линус
Скеллеруп Лаурс
90'
Youssoupha Sanyang
Viktor Granath
 
90'
Рибейро Педро
Daniel Ask
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Фагерстрём
Антон
22
Бузаине
Элиас
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
44
Max
Larsson
10
Daniel
Ask
5
Karl
Gunnarsson
24
Marcus
Linday
15
Джебара
Камиль
14
Viktor
Granath
30
Саиди
Абдельрахман
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
15
Крузе
Давид
14
Норлин
Густаф
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
9
Скеллеруп
Лаурс
Вестерос
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Гётеборг

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 7 (1) 0.29
Ахлинви Маттео 3 0.13
Оффия Генри 3 0.13
Viktor Granath 2 0.08
Йоханссон Саймон 1 0.04
Patric Aaslund 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.29
Норлин Густаф 4 0.17
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.13
Thomas Santos 2 0.08
Муколли Арбнор 2 0.08
Петтерссон Оскар 2 0.08
Тордарсон Колбейнн 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Скеллеруп Лаурс 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Джебара Камиль 2 0
Herman Magnusson 2 0
Marcus Linday 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 6 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Багер Йонас 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
12
Вестерос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

6
6
Вестерос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Гётеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Пропущено

20
19
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
8
40%
5
26%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
7
44%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Забито

21
28
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
6
29%
7
25%
76-90

Пропущено

35
35
21 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
11%
1
3%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
11
31%
12
34%
31-45
8
23%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
5
14%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2
Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1

Результаты матчей

Вестерос
Гётеборг

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
5
19
1.5
5
19
1
23
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 24 14 3 7 38 - 28 45
3.
Хаммарбю
 24 13 5 6 40 - 21 44
4.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 24 9 6 9 46 - 46 33
10.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Вернаму
 24 6 6 12 26 - 36 24
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 24 7 2 15 26 - 43 23
15.
Кальмар
 24 6 4 14 32 - 49 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
6.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 12 5 1 6 15 - 13 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
16.
Вернаму
 12 2 2 8 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 12 8 0 4 23 - 16 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Паулос Абрахам сделал результативную передачу.
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