Тур: 25. Стадион: Финнведсваллен.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Вернаму
Юргорден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.28
|Зелькович Айдин
|6 (2)
|0.24
|Энгвалль Густав
|3
|0.12
|Берг Виктор
|2
|0.08
|Ларссон Виктор
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Юханссон Карл
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Ле Ру Люк
|1
|0.04
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.04
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|10 (1)
|0.4
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.2
|Нгуэн Токмак
|5
|0.2
|Бергвалль Лукас
|3
|0.12
|Сабович Бесард
|3
|0.12
|Фаллениус Оскар
|2
|0.08
|Samuel Holm
|2
|0.08
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.08
|Patric Aaslund
|2
|0.08
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Samuel Kotto
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Mohammad Alsalkhadi
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|8
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Приске Аугуст
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Keita Kosugi
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
2
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Юргорден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
13
15
Вернаму
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Юргорден
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
22
17
Голы по времени матча
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
4
31%
5
21%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Пропущено
23
15
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
8
35%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
27
39
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
15%
4
10%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
8
30%
30%
7
18%
46-60
7
26%
6
15%
61-75
2
7%
10
26%
76-90
Пропущено
35
27
22 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
10
29%
2
7%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
6
17%
4
15%
31-45
1
3%
6
22%
46-60
7
20%
6
22%
61-75
5
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1
Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1
Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3
Результаты матчей
Вернаму
Юргорден
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
75
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
816
1212
123
519
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|5
|3
|57 - 19
|53
|2.
|0:0
|25
|14
|4
|7
|38 - 28
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|40 - 21
|45
|4.
|0:0
|25
|13
|4
|8
|36 - 35
|43
|5.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|36 - 30
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|24
|9
|6
|9
|46 - 46
|33
|10.
|0:0
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|26 - 36
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|0:0
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|24
|6
|4
|14
|32 - 49
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|31 - 4
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|5.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|6.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|7.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|0:0
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7