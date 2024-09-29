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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3005
Вернаму
1:1
Конец матча
Юргорден
0'
44' Желтая карточка
Приске Аугуст
46' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
0:1
81' Гол
Хуммет Денис
90' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
1:1
90' Гол
Терн Симон
90'+6
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
24
Грозданич
Эмин
21
Ле
Ру
Люк
11
Оливейра
Вендерсон
16
Albin
Lohikangas
14
Энгвалль
Густав
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
29
Хаарала
Сантери
11
Хуммет
Денис
16
Гулликсен
Тобиас
26
Приске
Аугуст
Вернаму
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Юргорден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:2
ТМК
1:4
А
0:0
А
5:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.28
Зелькович Айдин 6 (2) 0.24
Энгвалль Густав 3 0.12
Берг Виктор 2 0.08
Терн Симон 2 0.08
Ларссон Виктор 2 0.08
Юханссон Карл 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Ле Ру Люк 1 0.04
Штайнвендер Михаэль 1 0.04
Frank Junior Adjei 0 0
Перссон Йоэль 0 0
Mohammad Alsalkhadi 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 11 (1) 0.44
Гулликсен Тобиас 5 0.2
Нгуэн Токмак 5 0.2
Бергвалль Лукас 3 0.12
Сабович Бесард 3 0.12
Фаллениус Оскар 2 0.08
Samuel Holm 2 0.08
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.08
Patric Aaslund 2 0.08
Викхейм Густав 1 0.04
Хаарала Сантери 1 0.04
Тенхо Миро 1 0.04
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Frank Junior Adjei 6 0
Оливейра Вендерсон 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Samuel Kotto 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Берг Виктор 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Mohammad Alsalkhadi 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 8 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Samuel Holm 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Приске Аугуст 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Theo Bergvall 1 0
Keita Kosugi 1 0

Результаты матчей

Вернаму
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
3
Вернаму
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Юргорден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
15
Вернаму
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Юргорден
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
4
29%
5
20%
46-60
3
21%
4
16%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
8
33%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

28
40
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
14%
4
10%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
18%
5
13%
31-45
8
29%
7
18%
46-60
7
25%
6
15%
61-75
3
11%
11
28%
76-90

Пропущено

36
28
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
10
28%
2
7%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1
Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Вернаму - Кальмар 0:2 Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1
Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3

Результаты матчей

Вернаму
Юргорден

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
4
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
7
6
1
11
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
12
13
1
24
2.5
5
20
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 2:1 25 12 5 8 47 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
7.
Мьельбю
 0:2 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Сириус
 0:0 24 10 5 9 38 - 34 35
9.
Хеккен
 0:0 25 9 7 9 46 - 46 34
10.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 1:2 25 6 4 15 33 - 51 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 2:1 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 0:2 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 0:0 13 5 4 4 28 - 22 19
9.
Сириус
 0:0 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 1:2 13 3 2 8 18 - 25 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 0:0 12 5 3 4 16 - 17 18
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 0:0 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 2:1 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
Мьельбю
 0:2 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 1:2 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
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Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
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      Ринне Якоб уходит с поля. Янссон Оскар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Вернаму 1:1 Юргорден онлайн

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