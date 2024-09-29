Тур: 25. Стадион: Строуберри Арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
17
Тюкосен
Мадс
24
Lamine
Dabo
2
Эд
Эскил
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
-
2 Эд ЭскилПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
29 Ти ДивайнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
АИК
Хаммарбю
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.43
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.69
Среднее время на гол
60
130
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.52
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
59
83
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.44
|Модесто Руй
|6
|0.24
|Целина Берсант
|4
|0.16
|Беширович Дино
|3
|0.12
|Салетрос Антон
|2
|0.08
|Исмаила Кулибали
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Гвидетти Йон
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|7 (1)
|0.28
|Jusef Erabi
|7
|0.28
|Bazoumana Toure
|6
|0.24
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.16
|Пинас Шакилль
|4
|0.16
|Теки Тесфальдет
|3
|0.12
|Гюль Дениз
|3
|0.12
|Джуканович Виктор
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|1
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|0
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
13
22
АИК
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Хаммарбю
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
7
30%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
37
40
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
3
8%
5
13%
1-15
2
5%
7
18%
16-30
9
24%
3
8%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
9
24%
9
23%
61-75
6
16%
8
20%
76-90
Пропущено
33
21
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
10
30%
4
19%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
4
12%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1
Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2
Результаты матчей
АИК
Хаммарбю
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АИК
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
84
29
57
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
49
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
915
1311
222
816
222
123
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|5
|3
|57 - 19
|53
|2.
|0:0
|25
|14
|4
|7
|38 - 28
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|40 - 21
|45
|4.
|0:0
|25
|13
|4
|8
|36 - 35
|43
|5.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|36 - 30
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|45 - 34
|38
|8.
|23
|10
|4
|9
|38 - 34
|34
|9.
|24
|9
|6
|9
|46 - 46
|33
|10.
|0:0
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|0:0
|25
|6
|7
|12
|26 - 36
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|0:0
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|24
|6
|4
|14
|32 - 49
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|31 - 4
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|5.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|6.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|7.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|28 - 22
|18
|9.
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|17 - 23
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|0:0
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|10 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|7