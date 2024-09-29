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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
АИК
 
Прерван
Хаммарбю

Ход матча

29'
Lamine Dabo
 
46'
 
Фофана Ибрахима
Маркус Карлссон
64'
 
Странд Симон
Hampus Skoglund

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хаммарбю
2.28
3.90
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3.75
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
17
Тюкосен
Мадс
8
Валакари
Онни
24
Lamine
Dabo
7
Салетрос
Антон
2
Эд
Эскил
28
Питтас
Яннис
10
Целина
Берсант
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
22
Маркус
Карлссон
20
Бесара
Нахир
9
Jusef
Erabi
28
Bazoumana
Toure
АИК
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хаммарбю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:1
А
4:2
А
2:0
К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.43

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.69

Среднее время на гол

60
130

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.52
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

59
83

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.46
Модесто Руй 6 0.25
Целина Берсант 4 0.17
Беширович Дино 3 0.13
Салетрос Антон 2 0.08
Исмаила Кулибали 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Тюкосен Мадс 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Гвидетти Йон 0 0
Lamine Dabo 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 7 (1) 0.29
Jusef Erabi 7 0.29
Bazoumana Toure 6 0.25
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.17
Пинас Шакилль 4 0.17
Теки Тесфальдет 3 0.13
Гюль Дениз 3 0.13
Джуканович Виктор 2 0.08
Куртулус Эдвин 1 0.04
Саиди Абдельрахман 1 0.04
Marc Llinares 1 0.04
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 6 0
Милошевич Александер 5 0
Тюкосен Мадс 3 1
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 0 1
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Валакари Онни 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Хаммар Фредрик 4 0
Теки Тесфальдет 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Странд Симон 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хаммарбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
22
АИК
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Хаммарбю
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
7
30%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

37
40
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
3 Не забивали 6
3
8%
5
13%
1-15
2
5%
7
18%
16-30
9
24%
3
8%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
9
24%
9
23%
61-75
6
16%
8
20%
76-90

Пропущено

33
21
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
5
24%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
10
30%
4
19%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
4
12%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1
Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2

Результаты матчей

АИК
Хаммарбю

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АИК
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
8
4
2
9
2.5
5
7
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
13
11
2
22
2.5
8
16
2
22
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 5 3 57 - 19 53
2.
Юргорден
 1:0 25 15 3 7 39 - 28 48
3.
Хаммарбю
 24 13 5 6 40 - 21 44
4.
АИК
 24 13 3 8 36 - 35 42
5.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
6.
Мьельбю
 24 11 6 7 36 - 30 39
7.
Эльфсборг
 24 11 5 8 45 - 34 38
8.
Сириус
 23 10 4 9 38 - 34 34
9.
Хеккен
 24 9 6 9 46 - 46 33
10.
ИФК Норрчепинг
 0:0 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
13.
Хальмстад
 0:0 25 7 3 15 26 - 43 24
14.
Вернаму
 0:1 25 6 6 13 26 - 37 24
15.
Кальмар
 24 6 4 14 32 - 49 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 10 0 1 31 - 4 30
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
5.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
6.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
7.
Юргорден
 1:0 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 0:0 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 17 - 23 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
15.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
16.
Вернаму
 0:1 13 2 2 9 12 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 13 9 0 4 24 - 16 27
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 12 6 2 4 17 - 11 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Вернаму
 0:1 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Мьельбю
 12 4 2 6 12 - 16 14
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 0:0 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Юргорден Хуммет Денис 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
Эльфсборг Хольмен Себастьян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Ламин Дабо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хаммарбю
2.28
3.90
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Хаммарбю
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