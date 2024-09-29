Тур: 25. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 4239
0:0
Конец матча
Ход матча
38'
49'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Боман
Андре
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
15
Бьёрк
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.18
Среднее время на гол
55
76
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.27
1.63
Среднее время на гол
39
55
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.2
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.16
|William Granath
|3
|0.12
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Viktor Granath
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Yannick Agnero
|2
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Ульссон Маркус
|1
|0.04
|Баффо Джозеф
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.42
|Прица Тим
|4
|0.17
|Траустасон Арнор
|4
|0.17
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.17
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.17
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|6
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|0
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|William Granath
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
11
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
5
13
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
52% (13)
4% (1)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
28
17
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
7
50%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
13
26
10 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
6
46%
5
19%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
10%
4
18%
1-15
8
28%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
7
24%
2
9%
76-90
Забито
27
31
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
7
26%
0
0%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
9
29%
29%
46-60
4
15%
8
26%
61-75
4
15%
6
19%
76-90
Пропущено
42
48
25 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
9
21%
9
19%
1-15
9
21%
7
15%
16-30
7
17%
8
17%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
8
19%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2
Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Результаты матчей
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 58%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
101
49
47
211
29
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
213
619
717
322
222
124
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 35
|41
|6.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|7.
|0:2
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|9.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|46 - 46
|34
|10.
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|1:2
|25
|6
|4
|15
|33 - 51
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|2:1
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|0:2
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|28 - 22
|19
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|1:2
|13
|3
|2
|8
|18 - 25
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 17
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4