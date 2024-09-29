  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 4239
Хальмстад
0:0
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
38' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
49' Желтая карточка
Ульссон Маркус
90'+5

Ход матча

38'
Ногейра Винисиус
 
49'
Ульссон Маркус
 
57'
Снаер Ингассон Бирнир
Видесхейм-Пауль Расмус
 
57'
Gabriel Wallentin
Ульссон Маркус
 
57'
Мяйнпя Нило
Алланссон Йоэль
 
70'
Эйольфссон Гисли
William Granath
 
74'
Седерберг Ноа
Gabriel Wallentin
 
74'
 
Эрикссон Антон
Салихович Дино
81'
 
Stephen Bolma
Бьёрк Карл
81'
 
Шабани Лаорент
Moutaz Neffati
81'
 
Хазени Кристоффер
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'
 
Ake Andersson
Сигюргейрссон Исак

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Роннинг
Тим
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
27
Ногейра
Винисиус
11
William
Granath
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
19
Видесхейм-Пауль
Расмус
23
Yannick
Agnero
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигюргейрссон
Исак
15
Бьёрк
Карл
Хальмстад
5-4-1
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:0
А
1:3
А
1:2
А
2:1
А
2:1
К
1:0
А
2:1
А
3:2
К
7:0
А
3:1
А
0:3
А
1:2
А
0:0
А
3:2
А
1:1
А
5:4
А
2:0
А
2:0
А
1:3

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.18

Среднее время на гол

55
76

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.27
1.63

Среднее время на гол

39
55

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.2
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.16
William Granath 3 0.12
Сведберг Джонатан 2 0.08
Viktor Granath 2 0.08
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Yannick Agnero 2 0.08
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Ульссон Маркус 1 0.04
Баффо Джозеф 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Ногейра Винисиус 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.42
Прица Тим 4 0.17
Траустасон Арнор 4 0.17
Сигюргейрссон Исак 4 0.17
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.17
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 6 0
Gabriel Wallentin 5 0
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Седерберг Ноа 1 0
William Granath 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Каллей Яхья 4 0
Прица Тим 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
11
Хальмстад
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

5
13
Хальмстад
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
52% (13)
4% (1)
ИФК Норрчепинг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

28
17

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
7
50%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

13
26
10 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
6
46%
5
19%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
10%
4
18%
1-15
8
28%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
2
7%
5
23%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
7
24%
2
9%
76-90

Забито

27
31
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
7
26%
0
0%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
3
11%
9
29%
29%
46-60
4
15%
8
26%
61-75
4
15%
6
19%
76-90

Пропущено

42
48
25 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
9
21%
9
19%
1-15
9
21%
7
15%
16-30
7
17%
8
17%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
8
19%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1
Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2
Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2

Результаты матчей

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 58%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
9
1.5
4
7
2
11
2.5
2
9
1
12
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
3
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
3
6
19
1.5
7
17
3
22
2.5
2
22
1
24
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 2:1 25 12 5 8 47 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
7.
Мьельбю
 0:2 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Сириус
 0:0 24 10 5 9 38 - 34 35
9.
Хеккен
 0:0 25 9 7 9 46 - 46 34
10.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 1:2 25 6 4 15 33 - 51 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 2:1 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 0:2 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 0:0 13 5 4 4 28 - 22 19
9.
Сириус
 0:0 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 1:2 13 3 2 8 18 - 25 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 0:0 12 5 3 4 16 - 17 18
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 0:0 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 2:1 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
Мьельбю
 0:2 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 1:2 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Ногейра Винисиус получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хальмстад 0:0 ИФК Норрчепинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный