Тур: 25.
2:0
Перерыв
0'
1:0
8' ГолAdrian Svanback
20' Желтая карточкаЭдквист Адриан
22' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
2:0
29' ГолBenjamin Acquah
Ход матча
8'
1:0
20'
22'
29'
2:0
19
Benjamin
Orn
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Хельсинборг
Гефле
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.9%
11.1%
37%
14 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|9 (3)
|0.36
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.24
|Benjamin Acquah
|4
|0.16
|Adrian Svanback
|3
|0.12
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.32
|Constantino Capotondi
|6
|0.24
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.24
|Лундин Антон
|3
|0.12
|Эдквист Адриан
|3
|0.12
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.08
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.08
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Лундин Антон
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Хельсинборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
20
14
Хельсинборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Гефле
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
25
23
Голы по времени матча
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
6
50%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
4
33%
5
20%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
17%
9
36%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
5%
4
21%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
5
25%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
15%
76-90
Забито
30
31
18 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
10%
6
19%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
10
33%
5
16%
31-45
5
17%
5
16%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
6
20%
7
23%
76-90
Пропущено
24
45
12 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
3
13%
6
13%
1-15
4
17%
9
20%
16-30
5
21%
9
20%
31-45
6
25%
6
13%
46-60
2
8%
2
4%
61-75
4
17%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Гефле
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:3
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
7 раз 29%
2
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
210
84
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
48
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
816
1212
717
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|8
|3
|45 - 22
|50
|2.
|2:0
|25
|12
|7
|6
|33 - 23
|43
|3.
|25
|12
|6
|7
|37 - 27
|42
|4.
|24
|11
|8
|5
|38 - 21
|41
|5.
|25
|11
|6
|8
|40 - 30
|39
|6.
|25
|10
|7
|8
|27 - 21
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|41 - 37
|34
|8.
|25
|9
|6
|10
|28 - 36
|33
|9.
|24
|8
|7
|9
|26 - 29
|31
|10.
|25
|8
|7
|10
|30 - 30
|31
|11.
|24
|7
|7
|10
|24 - 32
|28
|12.
|25
|7
|7
|11
|38 - 39
|28
|13.
|24
|6
|9
|9
|26 - 39
|27
|14.
|25
|7
|6
|12
|21 - 34
|27
|15.
|0:2
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|16.
|25
|5
|7
|13
|18 - 38
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|24 - 9
|25
|3.
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|15 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|2:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|13 - 16
|17
|14.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|3.
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|11.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 22
|10
|13.
|0:2
|13
|2
|3
|8
|13 - 26
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 19
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8