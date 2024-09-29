  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Хельсинборг
4:0
Конец матча
Гефле
0'
1:0
8' Гол
Adrian Svanback
20' Желтая карточка
Эдквист Адриан
22' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
2:0
29' Гол
Benjamin Acquah
3:0
50' Гол
Adrian Svanback
4:0
51' Гол
Сильверхолт Тейлор
70' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
88' Желтая карточка
Chisom Chidi
90'+2
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
22
Нилльсон
Маттиас
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
7
Эдквист
Адриан
15
Gustav
Friberg
10
Samouil
Izountouemoi
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
Хельсинборг
4-4-2
Гефле
5-4-1

История личных встреч

Хельсинборг
Гефле

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.9%
11.1%
37%
14 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
2:3
С
0:0
С
1:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 10 (3) 0.4
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.24
Adrian Svanback 4 0.16
Benjamin Acquah 4 0.16
Ervin Gigovac 2 0.08
Биркфельдт Йон 2 0.08
Milan Rasmussen 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Orn 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Amar Muhsin 1 0.04
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.32
Constantino Capotondi 6 0.24
Энглунд Лео 6 (1) 0.24
Лундин Антон 3 0.12
Эдквист Адриан 3 0.12
Ройсхенберг Мартин 2 0.08
Лагерфельдт Лукас 2 0.08
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Биркфельдт Йон 7 0
Рогне Томас 3 1
Lukas Kjellnaes 4 0
Лупер Вильгельм 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Adrian Svanback 2 0
Daniel Bergman 2 0
Олссон Деннис 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 6 0
Эдквист Адриан 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Лагерфельдт Лукас 5 0
Лундин Антон 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
9
Хельсинборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Гефле
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

20
14
Хельсинборг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Гефле
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
21%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
6
50%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

12
29
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
4
33%
5
17%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
2
17%
9
31%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
4
21%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
5
25%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Забито

34
31
20 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
4
12%
6
19%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
10
29%
29%
5
16%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Пропущено

24
49
12 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
3
13%
7
14%
1-15
4
17%
10
20%
16-30
5
21%
9
18%
31-45
6
25%
8
16%
46-60
2
8%
2
4%
61-75
4
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Гефле

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
0:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
7 раз 28%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
8 раз 32%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
8
4
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
6
1.5
4
9
6
6
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
9
16
1.5
12
13
8
17
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Хельсинборг
 25 12 7 6 35 - 23 43
3.
Ландскруна
 25 12 6 7 37 - 27 42
4.
Эстер
 24 11 8 5 38 - 21 41
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Утсиктенс
 24 8 7 9 26 - 29 31
10.
Эребру
 25 8 7 10 30 - 30 31
11.
Эстерсунд
 24 7 7 10 24 - 32 28
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Оддевольд
 24 6 9 9 26 - 39 27
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 25 6 7 12 32 - 48 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
3.
Эстер
 12 7 4 1 22 - 8 25
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 12 6 4 2 16 - 13 22
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
13.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
14.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
15.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Утсиктенс
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
11.
Оддевольд
 12 2 4 6 13 - 23 10
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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