Тур: 25.
4:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолAdrian Svanback
20' Желтая карточкаЭдквист Адриан
22' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
2:0
29' ГолBenjamin Acquah
3:0
50' ГолAdrian Svanback
4:0
51' ГолСильверхолт Тейлор
70' Желтая карточкаРафаэль Йорк
88' Желтая карточкаChisom Chidi
90'+2
Ход матча
8'
1:0
20'
22'
29'
2:0
50'
3:0
51'
70'
88'
19
Benjamin
Orn
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Хельсинборг
Гефле
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.9%
11.1%
37%
14 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|10 (3)
|0.4
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.24
|Adrian Svanback
|4
|0.16
|Benjamin Acquah
|4
|0.16
|Ervin Gigovac
|2
|0.08
|Биркфельдт Йон
|2
|0.08
|Milan Rasmussen
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Orn
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Amar Muhsin
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|8
|0.32
|Constantino Capotondi
|6
|0.24
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.24
|Лундин Антон
|3
|0.12
|Эдквист Адриан
|3
|0.12
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.08
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.08
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Lukas Kjellnaes
|4
|0
|Лупер Вильгельм
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Adrian Svanback
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Лундин Антон
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Гефле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
9
Хельсинборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Гефле
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
20
14
Хельсинборг
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Гефле
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
25
23
Голы по времени матча
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
21%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
6
50%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
12
29
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
4
33%
5
17%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
2
17%
9
31%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
4
21%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
5
25%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
15%
76-90
Забито
34
31
20 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
4
12%
6
19%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
10
29%
29%
5
16%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
6
18%
7
23%
76-90
Пропущено
24
49
12 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
3
13%
7
14%
1-15
4
17%
10
20%
16-30
5
21%
9
18%
31-45
6
25%
8
16%
46-60
2
8%
2
4%
61-75
4
17%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3
Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1
Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Гефле
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
0:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
7 раз 28%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
8 раз 32%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
310
84
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
66
49
66
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
916
1213
817
322
124
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8