Тур: 25. Стадион: Бравида Арена.
Ход матча
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
10 Хейер МелкерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хеккен
Сириус
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.89
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Среднее время на гол
73
62
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.06
1.72
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
52
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|8 (1)
|0.32
|Инусса Зейдан
|6
|0.24
|Лаюни Амор
|5
|0.2
|Хрстич Срджан
|5
|0.2
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.16
|Линдберг Юлиус
|4
|0.16
|Рюгор Миккель
|3
|0.12
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.12
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.42
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.29
|Валта Лео
|5 (1)
|0.21
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.21
|Линдберг Маркус
|3
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Викман Адам
|2
|0.08
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Мурбек Андреас
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
|Перссон Хоаким III
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
4
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
15
18
Хеккен
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
17% (4)
29% (7)
Сириус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
7
25%
6
38%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
4
18%
6
35%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
38
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
3
7%
5
13%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
12
27%
12
32%
46-60
6
14%
5
13%
61-75
8
18%
7
18%
76-90
Пропущено
48
34
20 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 21
7
15%
1
3%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
13
27%
7
21%
46-60
4
8%
11
32%
61-75
11
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1
Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0
Результаты матчей
Хеккен
Сириус
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
8 раз 35%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
84
75
66
66
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
66
56
48
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
158
1410
1211
1014
815
321
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 35
|41
|6.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|7.
|0:2
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|9.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|46 - 46
|34
|10.
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|1:2
|25
|6
|4
|15
|33 - 51
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|2:1
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|0:2
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|28 - 22
|19
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|1:2
|13
|3
|2
|8
|18 - 25
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 17
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4