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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
Хеккен
0:0
Перерыв
Сириус
0'
32' Желтая карточка
Перссон Хоаким III
42' Желтая карточка
Хейер Мелкер

Ход матча

32'
 
Перссон Хоаким III
42'
 
Хейер Мелкер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Сириус
1.90
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4.30
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4.30
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
11
Линдберг
Юлиус
4
Лоде
Мариус
3
Хаммар
Юхан
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
8
Ларсен
Ларс
Олден
30
Тоннандер
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
15
Мурбек
Андреас
31
Malcolm
Jeng
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
10
Хейер
Мелкер
17
Линдберг
Маркус
14
Валта
Лео
8
Пюндт
Андреас
19
Миллескуг
Ноэль
7
Перссон
Хоаким
III
Хеккен
4-3-3
Сириус
5-3-2

История личных встреч

Хеккен
Сириус

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:3
А
3:2
А
1:4
А
0:1
А
4:3
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.89
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Среднее время на гол

73
62

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.06
1.72

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
52

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 8 (1) 0.32
Инусса Зейдан 6 0.24
Лаюни Амор 5 0.2
Хрстич Срджан 5 0.2
Густафссон Симон 4 (1) 0.16
Линдберг Юлиус 4 0.16
Рюгор Миккель 3 0.12
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.12
Чилуфя Эдвард 2 0.08
Ромео Аман 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Jeremy Agbonifo 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 10 0.42
Миллескуг Ноэль 7 0.29
Валта Лео 5 (1) 0.21
Перссон Хоаким IV 5 0.21
Линдберг Маркус 3 0.13
Хейер Мелкер 2 0.08
Викман Адам 2 0.08
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Перссон Хоаким III 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Мурбек Андреас 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Перссон Хоаким III 1 0

Результаты матчей

Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

15
18
Хеккен
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
17% (4)
29% (7)
Сириус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

28
16
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
7
25%
6
38%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
4
18%
6
35%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
38
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
3
7%
5
13%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
12
27%
12
32%
46-60
6
14%
5
13%
61-75
8
18%
7
18%
76-90

Пропущено

48
34
20 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 21
7
15%
1
3%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
6
13%
3
9%
31-45
13
27%
7
21%
46-60
4
8%
11
32%
61-75
11
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1
Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0

Результаты матчей

Хеккен
Сириус

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
8 раз 35%
3
6 раз 26%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
7
5
6
6
2.5
6
6
3
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
4
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
15
8
14
10
1.5
12
11
10
14
2.5
8
15
3
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 2:1 25 12 5 8 47 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
7.
Мьельбю
 0:2 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Сириус
 0:0 24 10 5 9 38 - 34 35
9.
Хеккен
 0:0 25 9 7 9 46 - 46 34
10.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 1:2 25 6 4 15 33 - 51 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 2:1 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 0:2 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 0:0 13 5 4 4 28 - 22 19
9.
Сириус
 0:0 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 1:2 13 3 2 8 18 - 25 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 0:0 12 5 3 4 16 - 17 18
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 0:0 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 2:1 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
Мьельбю
 0:2 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 1:2 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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Хеккен
Ничья
Сириус
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Хеккен
Сириус
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