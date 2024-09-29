Тур: 25. Стадион: Бравида Арена.
0'
32' Желтая карточкаПерссон Хоаким III
42' Желтая карточкаХейер Мелкер
61' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
1:0
71' ПенальтиГустафссон Симон
2:0
79' ПенальтиЮссеф Али
82' Желтая карточкаМурбек Андреас
90'+4
Ход матча
42'
71'
1:0
79'
2:0
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
15
Samuel
Holm
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
10 Хейер МелкерЗащитник
- Полузащитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
34 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хеккен
Сириус
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.89
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Среднее время на гол
73
62
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.06
1.72
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
52
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|9 (2)
|0.36
|Инусса Зейдан
|6
|0.24
|Густафссон Симон
|5 (2)
|0.2
|Лаюни Амор
|5
|0.2
|Хрстич Срджан
|5
|0.2
|Линдберг Юлиус
|4
|0.16
|Рюгор Миккель
|3
|0.12
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.12
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.42
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.29
|Валта Лео
|5 (1)
|0.21
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.21
|Линдберг Маркус
|3
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Викман Адам
|2
|0.08
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
|Перссон Хоаким III
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
4
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
15
18
Хеккен
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
16% (4)
28% (7)
Сириус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
30
16
11 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
2
13%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
7
23%
6
38%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
7
23%
4
25%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
6
27%
4
21%
46-60
4
18%
7
37%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90
Забито
46
38
18 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
7%
5
13%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
12
26%
12
32%
46-60
7
15%
5
13%
61-75
9
20%
7
18%
76-90
Пропущено
48
36
20 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 22
7
15%
1
3%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
6
13%
3
8%
31-45
13
27%
7
19%
46-60
4
8%
12
33%
61-75
11
23%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3
ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1
Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0
Результаты матчей
Хеккен
Сириус
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:3
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
4
3 раза 12%
0
9 раз 38%
3
6 раз 25%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
94
75
67
66
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
57
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
159
1510
1212
1015
816
322
222
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4