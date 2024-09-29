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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
Мальмё
2:0
Перерыв
Мьельбю
0'
11' Желтая карточка
Рослер Колин
1:0
20' Гол
Рикс Сёрен
2:0
31' Гол
Телин Исаак

Ход матча

11'
Рослер Колин
 
20'
Рикс Сёрен
(Янссон Понтус)
1:0
31'
Телин Исаак
(Йонсен Лассер Берг)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Мьельбю
1.60
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7.60
7.20
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
13
Ольссон
Мартин
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
22
Али
Таха
Абди
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Розенгрен
Отто
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
Мальмё
3-5-2
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Мальмё
Мьельбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

26 матчей

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:1
А
1:0
А
1:2
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.6
Ботхейм Эрик 11 (1) 0.44
Болин Уго 7 0.28
Нанаси Себастьян 6 0.24
Кристиансен Андерс 5 0.2
Рикс Сёрен 3 0.12
Йонсен Лассер Берг 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Берг Оливер 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 6 0.24
Elliot Stroud 5 0.2
Йоханссон Херман 5 0.2
Seedy Jagne 3 0.12
Рёйкьер Никлас 3 0.12
Густафссон Виктор 3 0.12
Штоль Адам 2 (2) 0.08
Jakob Kiilerich Rask 2 0.08
Йоханссон Александр 1 0.04
Петтерссон Том 1 0.04
Брорссон Арвид 1 0.04
Ставицки Тимо 1 0.04
Silas Nwankwo 1 0.04
Викстрём Расмус 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Пенья Серхио 3 0
Телин Исаак 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Далин Юхан 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Брорссон Арвид 3 0
Рослер Колин 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Abdoulie Manneh 3 0
Штоль Адам 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Викстрём Расмус 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Рёйкьер Никлас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
4
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

24
23
Мальмё
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

29
12
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
17%
4
33%
1-15
3
10%
3
25%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
8
28%
1
8%
76-90

Пропущено

6
16
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
15%
4
17%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
9
35%
3
13%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

55
36
25 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
9
16%
8
22%
1-15
4
7%
9
25%
16-30
12
22%
6
17%
31-45
9
16%
4
11%
46-60
4
7%
5
14%
61-75
17
31%
4
11%
76-90

Пропущено

21
30
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 19
1
5%
3
10%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0
Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1

Результаты матчей

Мальмё
Мьельбю

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
1.5
7
5
5
6
2.5
5
7
5
6
3.5
3
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
3
9
4
9
2.5
1
11
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
20
4
15
9
1.5
10
14
9
15
2.5
6
18
8
16
3.5
4
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 2:1 25 12 5 8 47 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 27 40
7.
Мьельбю
 0:2 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Сириус
 0:0 24 10 5 9 38 - 34 35
9.
Хеккен
 0:0 25 9 7 9 46 - 46 34
10.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
11.
Броммапойкарна
 24 6 9 9 39 - 46 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 26 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 1:2 25 6 4 15 33 - 51 22
16.
Вестерос
 24 5 4 15 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 2:1 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 0:2 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 0:0 13 5 4 4 28 - 22 19
9.
Сириус
 0:0 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 11 2 5 4 15 - 23 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 10 - 17 11
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 1:2 13 3 2 8 18 - 25 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 2:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 0:0 12 5 3 4 16 - 17 18
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 0:0 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 2:1 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
Мьельбю
 0:2 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 1:2 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 11 2 2 7 8 - 15 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Йонсен Лассер Берг сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • 20'
    Янссон Понтус сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
  • 11'
    Колин Рослер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Мьельбю
1.60
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7.60
7.20
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