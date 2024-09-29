Тур: 25. Стадион: Эледа.
Ход матча
11'
20'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.6
|Ботхейм Эрик
|11 (1)
|0.44
|Болин Уго
|7
|0.28
|Нанаси Себастьян
|6
|0.24
|Кристиансен Андерс
|5
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.24
|Elliot Stroud
|5
|0.2
|Йоханссон Херман
|5
|0.2
|Seedy Jagne
|3
|0.12
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.12
|Густафссон Виктор
|3
|0.12
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.08
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
4
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Мьельбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
24
23
Мальмё
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Мьельбю
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
42% (10)
50% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
29
12
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
17%
4
33%
1-15
3
10%
3
25%
16-30
6
21%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
8
28%
1
8%
76-90
Пропущено
6
16
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
15%
4
17%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
9
35%
3
13%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
55
36
25 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
9
16%
8
22%
1-15
4
7%
9
25%
16-30
12
22%
6
17%
31-45
9
16%
4
11%
46-60
4
7%
5
14%
61-75
17
31%
4
11%
76-90
Пропущено
21
30
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 19
1
5%
3
10%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0
Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Мьельбю
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
75
56
57
56
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
76
39
49
111
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
204
159
1014
915
618
816
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 35
|41
|6.
|24
|12
|4
|8
|31 - 27
|40
|7.
|0:2
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|9.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|46 - 46
|34
|10.
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|11.
|24
|6
|9
|9
|39 - 46
|27
|12.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|26 - 37
|24
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|1:2
|25
|6
|4
|15
|33 - 51
|22
|16.
|24
|5
|4
|15
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|2:1
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|0:2
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|28 - 22
|19
|9.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|1:2
|13
|3
|2
|8
|18 - 25
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|2:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 17
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|8 - 15
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4