Тур: 25. Стадион: Эледа.
0'
11' Желтая карточкаРослер Колин
1:0
20' ГолРикс Сёрен
2:0
31' ГолТелин Исаак
56' Желтая карточкаГустафссон Виктор
82' Желтая карточкаРёйкьер Никлас
84' Желтая карточкаДалин Юхан
90' Желтая карточкаЯнссон Понтус
90'+7
Ход матча
11'
20'
1:0
31'
77'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.6
|Ботхейм Эрик
|11 (1)
|0.44
|Болин Уго
|7
|0.28
|Нанаси Себастьян
|6
|0.24
|Кристиансен Андерс
|5
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|6
|0.24
|Elliot Stroud
|5
|0.2
|Йоханссон Херман
|5
|0.2
|Seedy Jagne
|3
|0.12
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.12
|Густафссон Виктор
|3
|0.12
|Штоль Адам
|2 (2)
|0.08
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|1
|0.04
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Ставицки Тимо
|1
|0.04
|Silas Nwankwo
|1
|0.04
|Викстрём Расмус
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Брорссон Арвид
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Abdoulie Manneh
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Викстрём Расмус
|2
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Мьельбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
4
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
24
23
Мальмё
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Мьельбю
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
31
12
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
5
16%
4
33%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
2
6%
2
17%
61-75
8
26%
1
8%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
15%
4
17%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
9
35%
3
13%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
57
36
27 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
9
16%
8
22%
1-15
5
9%
9
25%
16-30
13
23%
6
17%
31-45
9
16%
4
11%
46-60
4
7%
5
14%
61-75
17
30%
30%
4
11%
76-90
Пропущено
21
32
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 20
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
3
14%
7
22%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0
Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:3 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Результаты матчей
Мальмё
Мьельбю
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
4 раза 16%
5
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
57
57
57
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
310
49
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
205
169
1015
916
619
817
421
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4