Тур: 25. Стадион: Гримста.
2:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаMarcus Linday
1:0
56' ГолВасич Никола
63' Желтая карточкаДжебара Камиль
2:0
74' ГолAlexander Jensen
2:1
77' ГолViktor Granath
88' Желтая карточкаViktor Granath
90' Желтая карточкаТимосси-Андерссон Алекс
90'+5
Ход матча
40'
56'
63'
74'
2:0
77'
2:1
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
16
Floris
Smand
10
Daniel
Ask
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Floris SmandЗащитник
- Полузащитник
-
10 Daniel AskПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Броммапойкарна
Вестерос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|15
|0.6
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.16
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.16
|Adam Jakobsen
|3
|0.12
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.08
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Wilmer Odefalk
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Эрквист Расмус
|1
|0.04
|Барслунд Каре
|1
|0.04
|Evans Botchway
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|7 (1)
|0.28
|Ахлинви Маттео
|3
|0.12
|Viktor Granath
|3
|0.12
|Оффия Генри
|3
|0.12
|Йоханссон Саймон
|1
|0.04
|Patric Aaslund
|1
|0.04
|Гранат Густав
|1
|0.04
|Диабате Ибрахим
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Herman Magnusson
|1
|0.04
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.04
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Джебара Камиль
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Alexander Warneryd
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
4
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Вестерос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
14
8
Броммапойкарна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Вестерос
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
6
25%
5
29%
29%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Пропущено
26
20
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
5
19%
2
10%
1-15
6
23%
4
20%
16-30
4
15%
8
40%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
1
5%
76-90
Забито
38
22
18 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
13%
1
5%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
7
18%
4
18%
61-75
8
21%
7
32%
76-90
Пропущено
50
37
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
8
16%
4
11%
1-15
9
18%
6
16%
16-30
5
10%
11
30%
30%
31-45
8
16%
9
24%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
12
24%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3
АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1
Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Вестерос
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
66
49
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
67
111
49
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
1213
520
619
124
322
124
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4