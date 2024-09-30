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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
Броммапойкарна
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
40' Желтая карточка
Marcus Linday
1:0
56' Гол
Васич Никола
63' Желтая карточка
Джебара Камиль
2:0
74' Гол
Alexander Jensen
2:1
77' Гол
Viktor Granath
88' Желтая карточка
Viktor Granath
90' Желтая карточка
Тимосси-Андерссон Алекс
90'+5

Ход матча

40'
 
Marcus Linday
56'
Васич Никола
(Абрахамссон Александер)
1:0
63'
 
Джебара Камиль
65'
 
Viktor Granath
Йоханссон Саймон
65'
 
Youssoupha Sanyang
Alexander Warneryd
65'
 
Бузаине Элиас
Джебара Камиль
74'
Alexander Jensen
2:0
75'
Wilmer Odefalk
Ирандуст Далехо
 
77'
2:1
Viktor Granath
(Бузаине Элиас)
78'
 
Вернерссон Виктор
Max Larsson
84'
Кристенсен Фредерик
Adam Jakobsen
 
84'
 
Рибейро Педро
Floris Smand
88'
 
Viktor Granath
90'
Чалышир Андре
Барслунд Каре
 
90'
Тимосси-Андерссон Алекс
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хёгг
Лукас
3
Абрахамссон
Александер
2
Hlynur
Karlsson
27
Барслунд
Каре
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
5
Мартинссон-Нгуали
Серж
16
Adam
Jakobsen
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
19
Ирандуст
Далехо
1
Фагерстрём
Антон
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
16
Floris
Smand
29
Alexander
Warneryd
10
Daniel
Ask
24
Marcus
Linday
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
30
Саиди
Абдельрахман
15
Джебара
Камиль
Броммапойкарна
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Вестерос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:1
ТМК
1:1
ТМК
3:0
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
ПД
3:0
С
4:1
С
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 15 0.6
Фрицсон Людвиг 4 0.16
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.16
Adam Jakobsen 3 0.12
Кристенсен Фредерик 2 0.08
Alexander Jensen 2 0.08
Wilmer Odefalk 2 0.08
Ирандуст Далехо 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Эрквист Расмус 1 0.04
Барслунд Каре 1 0.04
Evans Botchway 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Абрахамссон Александер 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 7 (1) 0.28
Ахлинви Маттео 3 0.12
Viktor Granath 3 0.12
Оффия Генри 3 0.12
Йоханссон Саймон 1 0.04
Patric Aaslund 1 0.04
Гранат Густав 1 0.04
Диабате Ибрахим 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Herman Magnusson 1 0.04
Jabir Abdihakim Ali 1 0.04
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0
Чалышир Андре 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Джебара Камиль 3 0
Max Larsson 3 0
Alexander Warneryd 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Herman Magnusson 2 0
Daniel Ask 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
4
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Вестерос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

14
8
Броммапойкарна
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Вестерос
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
6
25%
5
29%
29%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
5
24%
2
15%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Пропущено

26
20
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
5
19%
2
10%
1-15
6
23%
4
20%
16-30
4
15%
8
40%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
1
5%
76-90

Забито

38
22
18 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
13%
1
5%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
7
18%
4
18%
61-75
8
21%
7
32%
76-90

Пропущено

50
37
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
8
16%
4
11%
1-15
9
18%
6
16%
16-30
5
10%
11
30%
30%
31-45
8
16%
9
24%
46-60
8
16%
2
5%
61-75
12
24%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3
АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1
Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 Вестерос - Хеккен 1:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Сириус - Вестерос 0:0 Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Вестерос

Точный счет

2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
4
9
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
6
7
1.5
1
11
4
9
2.5
1
11
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
12
13
1.5
5
20
6
19
2.5
1
24
3
22
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
6.
ГАИС
 25 12 4 9 31 - 29 40
7.
Мьельбю
 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
9.
Сириус
 24 10 4 10 38 - 36 34
10.
Броммапойкарна
 25 7 9 9 41 - 47 30
11.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
12.
Гётеборг
 25 6 9 10 28 - 37 27
13.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 25 5 4 16 22 - 37 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 12 3 5 4 17 - 24 14
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 12 5 2 5 16 - 19 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 12 4 1 7 11 - 19 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 12 2 2 8 9 - 17 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
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    • 56'
      Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Marcus Linday получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Броммапойкарна 2:1 Вестерос онлайн

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