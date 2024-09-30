  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 25.
Эстерсунд
0:2
Конец матча
Оддевольд
0'
0:1
6' Гол
Olle Kjellman Olblad
68' Желтая карточка
Olle Kjellman Olblad
74' Желтая карточка
Alexander Almqvist
0:2
89' Гол
Axel Pettersson
90' Желтая карточка
Philip Bonde
90'+6
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
27
Ziad
Ghanoum
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
11
Мусолитин
Николай
22
Ahmed
Bonnah
7
Перри
Небию
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
21
Alexander
Almqvist
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
17
Olle
Kjellman
Olblad
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
18
Gustav
Forssell
15
Аль-Хамлави
Ассад
Эстерсунд
4-2-3-1
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Эстерсунд
Оддевольд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.2
Сульич Али 3 0.12
Ордоньес Аркимидес 3 0.12
Аджумани Янник 2 0.08
Брэндон Эрик 2 (2) 0.08
Мусолитин Николай 2 0.08
Спорронг Альбин 2 0.08
Simon Marklund 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 11 (1) 0.44
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.16
Крезич Даниэль 2 0.08
Gabriel Sandberg 2 0.08
Olle Kjellman Olblad 2 0.08
Linus Tornblad 1 0.04
Oscar Berntsson 1 0.04
Noa Bernhardtz 1 0.04
Axel Pettersson 1 0.04
Philip Engelbrektsson 1 0.04
Alexander Almqvist 1 0.04
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 4 0
Хопкатт Джейми 3 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Брэндон Эрик 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Бенедиктссон Адам-Инги 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 7 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Alexander Almqvist 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Adam Engelbrektsson 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Olle Kjellman Olblad 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
9
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

3
11
Эстерсунд
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Оддевольд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
7
44%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
8
50%
76-90

Пропущено

15
22
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
53%
3
14%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
24%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
6
35%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
7
28%
3
11%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
6
24%
11
39%
76-90

Пропущено

33
39
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
1
3%
9
23%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
4
12%
10
26%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
13
39%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Оддевольд

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
6
7
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
10
15
2
23
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
3.
Хельсинборг
 25 12 7 6 35 - 23 43
4.
Ландскруна
 25 12 6 7 37 - 27 42
5.
Сандвикен
 25 11 6 8 40 - 30 39
6.
Браге
 25 10 7 8 27 - 21 37
7.
Эргрюте
 25 9 7 9 41 - 37 34
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 28 - 36 33
9.
Эребру
 25 8 7 10 30 - 30 31
10.
Утсиктенс
 25 8 7 10 28 - 34 31
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 25 7 7 11 38 - 39 28
13.
Эстерсунд
 25 7 7 11 24 - 34 28
14.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
15.
Гефле
 25 6 7 12 32 - 48 25
16.
Сковде АИК
 25 5 7 13 18 - 38 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
3.
Сандвикен
 12 8 1 3 24 - 9 25
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 18 - 14 21
7.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
8.
Треллеборг
 12 5 4 3 15 - 16 19
9.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Утсиктенс
 12 5 3 4 15 - 15 18
11.
Эргрюте
 13 5 3 5 24 - 20 18
12.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
13.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
14.
Гефле
 12 4 4 4 19 - 20 16
15.
Варберг БоИС
 12 4 3 5 17 - 18 15
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Эргрюте
 12 4 4 4 17 - 17 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 12 2 4 6 11 - 22 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 12 1 3 8 10 - 20 6
16.
Эстерсунд
 12 1 3 8 8 - 19 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Браге Ieltsin Camoes 11 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Gabriel Sandberg сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Olle Kjellman Olblad бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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