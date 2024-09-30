Тур: 25.
0'
0:1
6' ГолOlle Kjellman Olblad
68' Желтая карточкаOlle Kjellman Olblad
74' Желтая карточкаAlexander Almqvist
0:2
89' ГолAxel Pettersson
90' Желтая карточкаPhilip Bonde
90'+6
Ход матча
6'
89'
0:2
90'
27
Ziad
Ghanoum
18
Philip
Bonde
22
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Эстерсунд
Оддевольд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.2
|Сульич Али
|3
|0.12
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.12
|Аджумани Янник
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.08
|Мусолитин Николай
|2
|0.08
|Спорронг Альбин
|2
|0.08
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|0.44
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.16
|Крезич Даниэль
|2
|0.08
|Gabriel Sandberg
|2
|0.08
|Olle Kjellman Olblad
|2
|0.08
|Linus Tornblad
|1
|0.04
|Oscar Berntsson
|1
|0.04
|Noa Bernhardtz
|1
|0.04
|Axel Pettersson
|1
|0.04
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.04
|Alexander Almqvist
|1
|0.04
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|4
|0
|Хопкатт Джейми
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|7
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Alexander Almqvist
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Adam Engelbrektsson
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
9
Эстерсунд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
3
11
Эстерсунд
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Оддевольд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
7
44%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
8
50%
76-90
Пропущено
15
22
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
53%
3
14%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
24%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
2
11%
6
35%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Забито
25
28
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
7
28%
3
11%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
6
24%
11
39%
76-90
Пропущено
33
39
10 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
1
3%
9
23%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
4
12%
10
26%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
13
39%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Оддевольд
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
49
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
85
210
67
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
619
1015
223
223
124
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|11 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|11 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8