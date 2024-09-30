Тур: 25. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
20'
31'
36'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
-
33 Erik KrantzВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Amin Boudri
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Гётеборг
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.28
|Норлин Густаф
|4
|0.16
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.12
|Тордарсон Колбейнн
|2
|0.08
|Thomas Santos
|2
|0.08
|Муколли Арбнор
|2
|0.08
|Петтерссон Оскар
|2
|0.08
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Ялькуйе Малик
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.36
|Axel Henriksson
|7
|0.28
|Лав Джек Купер
|4
|0.16
|Gustav Lundgren
|3
|0.12
|Линдберг Йонас
|2
|0.08
|Милованович Вилльям
|2
|0.08
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|6
|1
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
3
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ГАИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
12
19
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ГАИС
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
44%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
6%
4
20%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Пропущено
19
9
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Забито
28
32
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
2
7%
7
22%
1-15
3
11%
8
25%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
7
22%
76-90
Пропущено
35
25
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
1
3%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
12
34%
6
24%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
10
29%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0
Результаты матчей
Гётеборг
ГАИС
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
111
85
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
48
38
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
159
519
1113
321
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|48 - 35
|41
|6.
|24
|12
|4
|8
|31 - 28
|40
|7.
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|48 - 46
|36
|9.
|24
|10
|4
|10
|38 - 36
|34
|10.
|2:1
|25
|7
|9
|9
|41 - 47
|30
|11.
|24
|7
|6
|11
|31 - 48
|27
|12.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|13.
|24
|5
|9
|10
|27 - 37
|24
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|25
|6
|4
|15
|33 - 52
|22
|16.
|1:2
|25
|5
|4
|16
|22 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|12.
|2:1
|12
|3
|5
|4
|17 - 24
|14
|13.
|12
|2
|5
|5
|11 - 17
|11
|14.
|1:2
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|2:1
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|1:2
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 6
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4