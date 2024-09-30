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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 25. Стадион: .
Гётеборг
 
Прерван
ГАИС

Ход матча

20'
Багер Йонас
 
31'
 
Норен Аксель
36'
Тордарсон Колбейнн
1:0
42'
 
Хольмстрём Александр Аль
45'
 
Filip Beckman

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
ГАИС
2.86
3.59
3.30
Все Коэффициенты
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
14
Норлин
Густаф
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Paulos
Abraham
9
Скеллеруп
Лаурс
33
Erik
Krantz
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Гётеборг
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:1
К
0:3
А
0:0
А
1:1
А
1:0
А
2:1
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
0:1
А
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.28
Норлин Густаф 4 0.16
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.12
Тордарсон Колбейнн 2 0.08
Thomas Santos 2 0.08
Муколли Арбнор 2 0.08
Петтерссон Оскар 2 0.08
Свенссон Густаф 1 0.04
Ялькуйе Малик 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Скеллеруп Лаурс 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Саломонссон Эмиль 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.36
Axel Henriksson 7 0.28
Лав Джек Купер 4 0.16
Gustav Lundgren 3 0.12
Линдберг Йонас 2 0.08
Милованович Вилльям 2 0.08
Filip Beckman 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 6 1
Муколли Арбнор 4 0
Ольссон Себастьян 3 0
Багер Йонас 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 5 0
Линдберг Йонас 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Норен Аксель 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Filip Beckman 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
ГАИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
3
Гётеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ГАИС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

12
19
Гётеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ГАИС
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
9%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
44%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
5
31%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
6%
4
20%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

19
9
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Забито

28
32
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
2
7%
7
22%
1-15
3
11%
8
25%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
7
25%
0
0%
61-75
7
25%
7
22%
76-90

Пропущено

35
25
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
1
3%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
12
34%
6
24%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
10
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 АИК - Гётеборг 5:2 Гётеборг - Мьельбю 1:0 Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1
Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0

Результаты матчей

Гётеборг
ГАИС

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
1
11
1.5
8
5
1
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
15
9
5
19
1.5
11
13
3
21
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
6.
ГАИС
 24 12 4 8 31 - 28 40
7.
Мьельбю
 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
9.
Сириус
 24 10 4 10 38 - 36 34
10.
Броммапойкарна
 2:1 25 7 9 9 41 - 47 30
11.
ИФК Норрчепинг
 24 7 6 11 31 - 48 27
12.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
13.
Гётеборг
 24 5 9 10 27 - 37 24
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 1:2 25 5 4 16 22 - 37 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
12.
Броммапойкарна
 2:1 12 3 5 4 17 - 24 14
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 11 - 17 11
14.
Вестерос
 1:2 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
5.
Сириус
 12 5 2 5 16 - 19 17
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 2:1 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 18 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 1:2 12 2 2 8 9 - 17 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 6
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
ГАИС
2.86
3.59
3.30
Все Коэффициенты
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Гётеборг
ГАИС
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