  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 26.
Треллеборг
1:0
Второй тайм: 77'
Эргрюте
0'
1:0
13' Гол
Hady Saleh Karim
61' Желтая карточка
Дальквист Исак
70' Желтая карточка
Муянич Амел

Ход матча

13'
Hady Saleh Karim
(Огвуче Абель)
1:0
46'
Бьорквист Маркус
Filip Bohman
 
61'
 
Дальквист Исак
64'
 
Трпчевски Филип
Noah Christoffersson
70'
 
Муянич Амел
70'
Armin Culum
Othmane Salama
 
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Треллеборг
Ничья
Эргрюте
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
10
Hady
Saleh
Karim
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
22
Мартинссон
Фредрик
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
5
Christoffer
Styffe
6
Дюрестам
Микаэль
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
21
Кенндал
Уильям
19
Андреассон
Антон
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Треллеборг
4-3-3
Эргрюте
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Эргрюте

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.22
1.3

Среднее время на гол

40
69

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.89

Среднее время на гол

69
101

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 8 0.31
Pierre Larsen 5 0.19
Filip Bohman 5 0.19
Armin Culum 2 0.08
Zander Hyltoft 2 0.08
Othmane Salama 2 0.08
Бьеркен Фритьоф 2 0.08
Eren Alievski 1 0.04
Мортенсен Николас 1 0.04
Мартинссон Фредрик 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0
Johannes Kack 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 8 (1) 0.31
Noah Christoffersson 5 0.19
Азулай Джонатан 4 (4) 0.15
Муянич Амел 3 (1) 0.12
Андреассон Антон 3 0.12
Абукар Айдарус 3 0.12
Свенссон Уильям 3 0.12
Люндберг Виктор 3 0.12
Дальквист Исак 2 0.08
Дюрестам Микаэль 2 0.08
Полсон Дэниел 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Кенндал Уильям 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Асома Самуэль 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Pierre Larsen 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 8 0
Муянич Амел 5 0
Дальквист Исак 5 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
7
Треллеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

11
19
Треллеборг
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
6
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Забито

13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
7
30%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
20%
3
14%
76-90

Забито

29
40
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
2
7%
4
10%
1-15
4
14%
10
25%
16-30
6
21%
7
18%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
7
24%
4
10%
61-75
8
28%
8
20%
76-90

Пропущено

35
38
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 19
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
9
26%
8
21%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
8
23%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3
Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1

Результаты матчей

Треллеборг
Эргрюте

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
7
6
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
4
7
18
1.5
12
13
2
23
2.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 25 14 8 3 45 - 22 50
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 25 12 8 5 43 - 23 44
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 26 12 6 8 43 - 31 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Треллеборг
 1:0 26 10 6 10 29 - 36 36
8.
Эргрюте
 0:1 26 9 7 10 41 - 38 34
9.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 25 7 9 9 28 - 39 30
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 25 7 6 12 21 - 34 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Треллеборг
 1:0 13 6 4 3 16 - 16 22
8.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
11.
Сундсвалль
 12 5 3 4 14 - 14 18
12.
Эргрюте
 0:1 13 5 3 5 24 - 20 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 12 4 5 3 13 - 16 17
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
3.
Дегерфорс
 12 5 5 2 18 - 11 20
4.
Эстер
 12 4 4 4 16 - 13 16
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 0:1 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 1:0 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 13 3 5 5 16 - 21 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 11 (6)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Эргрюте Файе Абдулайе 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эргрюте
2.30
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3.50
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2.90
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