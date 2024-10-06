Тур: 26.
1:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолHady Saleh Karim
61' Желтая карточкаДальквист Исак
70' Желтая карточкаМуянич Амел
90'+6
Ход матча
13'
1:0
61'
70'
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Ammar Asani
-
-
11 Armin Culum
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Треллеборг
Эргрюте
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.22
1.3
Среднее время на гол
40
69
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.89
Среднее время на гол
69
101
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.74
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|8
|0.31
|Pierre Larsen
|5
|0.19
|Filip Bohman
|5
|0.19
|Armin Culum
|2
|0.08
|Zander Hyltoft
|2
|0.08
|Othmane Salama
|2
|0.08
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.08
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|8 (1)
|0.31
|Noah Christoffersson
|5
|0.19
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.15
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.12
|Андреассон Антон
|3
|0.12
|Абукар Айдарус
|3
|0.12
|Свенссон Уильям
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|3
|0.12
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.08
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Кенндал Уильям
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Асома Самуэль
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|8
|0
|Муянич Амел
|5
|0
|Дальквист Исак
|5
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
7
Треллеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
11
19
Треллеборг
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Эргрюте
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
7
39%
76-90
Забито
13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
7
30%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
20%
3
14%
76-90
Забито
30
40
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
10
25%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
7
23%
4
10%
61-75
8
27%
8
20%
76-90
Пропущено
35
39
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
5
14%
4
10%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
9
26%
8
21%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
8
23%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1
Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3
Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1
Результаты матчей
Треллеборг
Эргрюте
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
310
76
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
49
58
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
719
1214
224
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|15
|8
|3
|46 - 22
|53
|2.
|26
|13
|6
|7
|41 - 28
|45
|3.
|1:1
|26
|12
|9
|5
|44 - 24
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|26
|12
|6
|8
|43 - 31
|42
|6.
|26
|10
|7
|9
|28 - 23
|37
|7.
|26
|10
|6
|10
|29 - 36
|36
|8.
|26
|9
|7
|10
|41 - 38
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|1:1
|26
|7
|10
|9
|29 - 40
|31
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 40
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|25 - 37
|28
|14.
|26
|7
|7
|12
|34 - 49
|28
|15.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|16.
|26
|5
|7
|14
|19 - 42
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|1:1
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 15
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|1:1
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|13
|3
|3
|7
|7 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|3.
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|8