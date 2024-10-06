Тур: 26. Стадион: Строуберри Арена.
0'
36' Желтая карточкаБеширович Дино
43' Желтая карточкаПиттас Яннис
0:1
56' ГолГустафссон Симон
57' Желтая карточкаГустафссон Симон
0:2
73' ГолЮссеф Али
90' Желтая карточкаХрстич Срджан
90'+7
Ход матча
36'
43'
56'
57'
73'
0:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
2
Эд
Эскил
28
Питтас
Яннис
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Ahmad Faqa
-
22 Jimi Nikko
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
История личных встреч
АИК
Хеккен
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.59
1.53
Среднее время на гол
56
58
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.88
0.82
Среднее время на гол
47
109
Всего голов
59
40
Голов в среднем за матч
1.74
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|11
|0.42
|Модесто Руй
|6
|0.23
|Целина Берсант
|4
|0.15
|Беширович Дино
|3
|0.12
|Салетрос Антон
|2
|0.08
|Исмаила Кулибали
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Тюкосен Мадс
|1
|0.04
|Фараж Омар
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Валакари Онни
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Abdihakin Ali
|1
|0.04
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.38
|Инусса Зейдан
|6
|0.23
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.23
|Лаюни Амор
|5
|0.19
|Хрстич Срджан
|5
|0.19
|Линдберг Юлиус
|4
|0.15
|Рюгор Миккель
|3
|0.12
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.12
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|Ромео Аман
|1
|0.04
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|4
|2
|Беширович Дино
|7
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|6
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
АИК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
8
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хеккен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
25
АИК
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
6
23%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
5
36%
7
27%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
8
31%
76-90
Забито
17
30
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
5
29%
29%
7
23%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
6
29%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90
Забито
38
48
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
3
6%
1-15
2
5%
7
15%
16-30
9
24%
8
17%
31-45
8
21%
13
27%
46-60
9
24%
8
17%
61-75
7
18%
9
19%
76-90
Пропущено
35
48
14 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
4
11%
7
15%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
11
31%
13
27%
46-60
6
17%
4
8%
61-75
4
11%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0
Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2
Результаты матчей
АИК
Хеккен
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
АИК
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
94
211
67
211
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
49
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
917
1610
224
1016
224
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|17
|6
|3
|59 - 19
|57
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|26
|14
|5
|7
|40 - 30
|47
|4.
|26
|14
|3
|9
|37 - 37
|45
|5.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|48 - 35
|42
|6.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|7.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|8.
|26
|11
|6
|9
|50 - 46
|39
|9.
|0:0
|26
|11
|5
|10
|40 - 36
|38
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|0:0
|26
|7
|7
|12
|31 - 50
|28
|12.
|0:0
|26
|6
|10
|10
|28 - 37
|28
|13.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|27 - 37
|26
|14.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|15.
|26
|6
|5
|15
|34 - 53
|23
|16.
|26
|5
|4
|17
|23 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|11
|1
|1
|33 - 4
|34
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|6.
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 17
|18
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 24
|17
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|13.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|18 - 22
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|12.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4