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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 26. Стадион: .
АИК
0:2
Конец матча
Хеккен
0'
36' Желтая карточка
Беширович Дино
43' Желтая карточка
Питтас Яннис
0:1
56' Гол
Густафссон Симон
57' Желтая карточка
Густафссон Симон
0:2
73' Гол
Юссеф Али
90' Желтая карточка
Хрстич Срджан
90'+7

Ход матча

36'
Беширович Дино
 
43'
Питтас Яннис
 
53'
Victor Andersson
Беширович Дино
 
56'
0:1
Густафссон Симон
(Рюгор Миккель)
57'
 
Густафссон Симон
65'
Гвидетти Йон
Папаяннопулос Сотирис
 
73'
0:2
Юссеф Али
(Jeremy Agbonifo)
84'
 
Ларсен Ларс Олден
Jeremy Agbonifo
88'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
88'
Удденес Оскар
Валакари Онни
 
90'
 
Хрстич Срджан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
19
Беширович
Дино
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
12
Бьорнстрем
Аксель
28
Питтас
Яннис
8
Валакари
Онни
26
Абрахамссон
Петер
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
11
Линдберг
Юлиус
29
Инусса
Зейдан
14
Густафссон
Симон
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
23
Jeremy
Agbonifo
АИК
3-5-2
Хеккен
5-3-2

История личных встреч

АИК
Хеккен

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
1:2
А
4:2
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Голы

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.59
1.53

Среднее время на гол

56
58

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.82

Среднее время на гол

47
109

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

1.74
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 11 0.42
Модесто Руй 6 0.23
Целина Берсант 4 0.15
Беширович Дино 3 0.12
Салетрос Антон 2 0.08
Исмаила Кулибали 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Тюкосен Мадс 1 0.04
Фараж Омар 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Валакари Онни 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Abdihakin Ali 1 0.04
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 10 (2) 0.38
Инусса Зейдан 6 0.23
Густафссон Симон 6 (2) 0.23
Лаюни Амор 5 0.19
Хрстич Срджан 5 0.19
Линдберг Юлиус 4 0.15
Рюгор Миккель 3 0.12
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.12
Чилуфя Эдвард 2 0.08
Ромео Аман 1 0.04
Jeremy Agbonifo 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Samuel Holm 1 0.04
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 4 2
Беширович Дино 7 0
Милошевич Александер 5 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 1 1
Питтас Яннис 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Валакари Онни 1 0
Эд Эскил 1 0
Taha Ayari 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 6 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Хрстич Срджан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

АИК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
8
АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хеккен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
25
АИК
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Хеккен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
6
29%
2
11%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
6
23%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
5
36%
7
27%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
0
0%
8
31%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
5
29%
29%
7
23%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
6
29%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Забито

38
48
14 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
8%
3
6%
1-15
2
5%
7
15%
16-30
9
24%
8
17%
31-45
8
21%
13
27%
46-60
9
24%
8
17%
61-75
7
18%
9
19%
76-90

Пропущено

35
48
14 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
4
11%
7
15%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
11
31%
13
27%
46-60
6
17%
4
8%
61-75
4
11%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0
Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1 АИК - Викинг 1:2 Хеккен - АИК 4:1 АИК - Гётеборг 5:2 Хаммарбю - АИК 2:1
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2

Результаты матчей

АИК
Хеккен

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

АИК
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
2
11
2.5
6
7
2
11
3.5
3
10
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
9
17
1.5
16
10
2
24
2.5
10
16
2
24
3.5
3
23
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 26 17 6 3 59 - 19 57
2.
Хаммарбю
 26 14 5 7 41 - 22 47
3.
Юргорден
 26 14 5 7 40 - 30 47
4.
АИК
 26 14 3 9 37 - 37 45
5.
Эльфсборг
 0:0 26 12 6 8 48 - 35 42
6.
Мьельбю
 26 12 6 8 38 - 33 42
7.
ГАИС
 26 12 4 10 31 - 31 40
8.
Хеккен
 26 11 6 9 50 - 46 39
9.
Сириус
 0:0 26 11 5 10 40 - 36 38
10.
Броммапойкарна
 26 8 9 9 43 - 47 33
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 26 7 7 12 31 - 50 28
12.
Гётеборг
 0:0 26 6 10 10 28 - 37 28
13.
Вернаму
 0:0 26 6 8 12 27 - 37 26
14.
Хальмстад
 26 7 3 16 26 - 44 24
15.
Кальмар
 26 6 5 15 34 - 53 23
16.
Вестерос
 26 5 4 17 23 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 13 11 1 1 33 - 4 34
2.
Мьельбю
 13 8 4 1 26 - 15 28
3.
Эльфсборг
 0:0 13 8 3 2 30 - 13 27
4.
Хаммарбю
 13 8 3 2 24 - 10 27
5.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
6.
АИК
 13 8 1 4 22 - 13 25
7.
Юргорден
 13 6 4 3 16 - 13 22
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 0:0 13 5 3 5 22 - 17 18
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 5 2 6 17 - 24 17
12.
Броммапойкарна
 13 4 5 4 19 - 24 17
13.
Гётеборг
 0:0 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 0:0 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 0:0 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 0:0 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Хеккен
 13 5 3 5 20 - 24 18
7.
Вернаму
 0:0 13 4 5 4 14 - 12 17
8.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
9.
Эльфсборг
 0:0 13 4 3 6 18 - 22 15
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
Гётеборг
 0:0 13 3 5 5 16 - 20 14
12.
ГАИС
 13 4 1 8 11 - 21 13
13.
Кальмар
 13 3 3 7 16 - 27 12
14.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 13 2 2 9 10 - 19 8
16.
Хальмстад
 13 2 1 10 11 - 31 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (4)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Беширович Дино получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч АИК 0:2 Хеккен онлайн

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