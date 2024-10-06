Тур: 26. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
13'
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Юргорден
Кальмар
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед
37 матчей
56.8%
8.1%
35.1%
21 победа 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.74
1.61
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.16
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
57
51
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|11 (1)
|0.42
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.19
|Нгуэн Токмак
|5
|0.19
|Бергвалль Лукас
|3
|0.12
|Сабович Бесард
|3
|0.12
|Фаллениус Оскар
|2
|0.08
|Samuel Holm
|2
|0.08
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.08
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Косуги Кейта
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|10
|0.38
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.23
|Тренсков Якоб
|5
|0.19
|Ринг Джонатан
|4
|0.15
|Хальберг Мелькер
|2
|0.08
|Йенсен Кевин
|2
|0.08
|Саетра Ларс
|2
|0.08
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Vince Osuji
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|8
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Приске Аугуст
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Косуги Кейта
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Ринг Джонатан
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Кальмар
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
10
Юргорден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
23
13
Юргорден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Кальмар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
1
7%
9
56%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
1
6%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
5
20%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
7
28%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
2
17%
3
12%
76-90
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
7
37%
61-75
6
24%
4
21%
76-90
Пропущено
16
25
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
4
25%
7
28%
76-90
Забито
40
35
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
4
10%
4
11%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
5
13%
11
31%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
6
15%
8
23%
61-75
11
28%
5
14%
76-90
Пропущено
28
50
10 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 24
2
7%
7
14%
1-15
4
14%
6
12%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
6
21%
13
26%
46-60
6
21%
8
16%
61-75
6
21%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1
ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4 Мальмё - Кальмар 5:0 Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1
Результаты матчей
Юргорден
Кальмар
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
57
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
76
57
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1213
1015
520
223
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|26
|14
|5
|7
|41 - 22
|47
|3.
|0:1
|26
|14
|4
|8
|39 - 30
|46
|4.
|0:0
|26
|14
|4
|8
|37 - 35
|46
|5.
|26
|12
|6
|8
|38 - 33
|42
|6.
|25
|12
|5
|8
|48 - 35
|41
|7.
|26
|12
|4
|10
|31 - 31
|40
|8.
|25
|11
|4
|10
|40 - 36
|37
|9.
|0:0
|26
|10
|7
|9
|48 - 46
|37
|10.
|26
|8
|9
|9
|43 - 47
|33
|11.
|25
|7
|6
|12
|31 - 50
|27
|12.
|25
|6
|9
|10
|28 - 37
|27
|13.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|14.
|1:0
|26
|7
|4
|15
|34 - 52
|25
|15.
|26
|7
|3
|16
|26 - 44
|24
|16.
|26
|5
|4
|17
|23 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|24 - 10
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|6.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|22 - 11
|26
|7.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|8.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|12.
|12
|5
|1
|6
|17 - 24
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 19
|20
|5.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 24
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|13
|4
|1
|8
|11 - 21
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|10 - 19
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|11 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4